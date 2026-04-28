Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, marţi, un miting naţional de protest în Piaţa Victoriei, între orele 10:30 - 14:30, la care participă sindicalişti aparţinând tuturor confederaţiilor sindicale naţionale, membri ai federaţiilor şi asociaţiilor profesionale, ale pensionarilor civili şi militari, asociaţiilor revoluţionarilor, studenţilor, etc.

Potrivit organizatorilor, sunt prezenţi mii de sindicalişti: silvicultori, ceferişti, administraţie, poliţişti, personal contractual, cadre din învăţământ şi sănătate, mineri, siderurgişti, energeticieni, militari în rezervă, pensionari.

DC News l-a contactat pe Vasile Zelca, președinte SNPPC, pentru a obține o reacție referitoare la acest subiect. Potrivit acestuia, protestul este organizat împotriva măsurilor de austeritate și reprezintă începutul unui calendar de acțiuni sindicale care ar putea duce la grevă generală, în contextul nemulțumirilor legate de măsurile adoptate de Guvern.

„Protestul este, de fapt, împotriva măsurilor de austeritate pe care Guvernul le-a luat de-a lungul timpului. Este o primă reacție a confederațiilor sindicale, pentru că am stabilit un calendar care va merge către o grevă generală. Polițiștii nu pot face grevă, dar alte categorii socio-profesionale pot face grevă.

Deja învățământul a anunțat o grevă pe final de an școlar și probabil că atunci va avea loc și greva generală dacă Guvernul, indiferent de culoarea sa politică, nu va înceta cu aceste măsuri de austeritate luate doar împotriva populației și fără a corecta sinecurile, ceea ce au clamat înainte de a începe guvernarea de anul trecut că vor corecta.

Nu au corectat nimic din sinecuri, din locurile călduțe, din ceea ce poporul a cerut de-a lungul timpului. Au început cu tăieri și cu majorarea TVA care a lovit pe toată lumea. Liberalizarea prețurilor la energie ne-a lovit pe toți, liberalizarea prețului la gaz ne va lovi, chiar dacă persoana fizică nu e afectată. Persoana juridică fiind afectată, vor crește iarăși prețurile.

Nu putem să ținem acum în dreptul guvernului actual o vină pentru creșterea prețului la carburanți, dar aflăm și noi că majoritatea covârșitoare a rezervei de carburanți este păstrată în afara țării și nu în țară. Ori, marii actori care joacă pe această piață trebuiau să aibă rezerve de cel puțin 30% din cantitatea de combustibil pe care o vând într-un an de zile, adică să nu fie probleme cu lipsa carburanților, cu majorarea prețului carburanților. Nici nu a ajuns petrolul scumpit în rafinării, că ei au majorat prețul la carburanți.

Toate aceste nemulțumiri care s-au strâns de-a lungul timpului, de când este premier domnul Bolojan, coroborate cu lipsa acestuia de comunicare, cu lipsa de transparență, cu lipsa de consultare, cu lipsa de negociere, duc către aceste proteste, iar dacă această politică a Guvernului va continua, cu siguranță vor fi din ce în ce mai dure”, a spus Vasile Zelca.

„Nu ne temem de căderea Guvernului”

Întrebat dacă se teme de căderea Guvernului, Vasile Zelca a explicat că nu se teme de un astfel de scenariu, pe care îl consideră un proces democratic normal. Acesta a explicat că i-a cerut demult demisia premierului Ilie Bolojan din cauza măsurilor de austeritate care afectează anumite categorii sociale.

„Nu ne temem de căderea Guvernului. De ce să ne temem? Până la urmă, sunt mecanisme democratice, politicul are treaba sa, nu este primul guvern care pică. Bine că ele pică pe mecanisme din segmentul democrației. Moțiunea de cenzură, de exemplu, este un mecanism al democrației. Demisia premierului, indiferent cine este el, este tot din segmentul democrației și atunci nu ne sperie că pică Guvernul.

Noi am cerut de mult timp demisia premierului Bolojan, dar nu din punct de vedere politic, atenție mare, ci din cauza măsurilor de austeritate pe care le-a luat în mod discreționar, doar față de categorii socio-profesionale vulnerabile - asta vorbind la general.

În particular, pe segmentul pe care îl reprezint, pentru modul în care a reîncălzit din când în când această ciorbă a pensiilor militare, deși dânsul știe că pensiile militare au fost deja reformate în 2023, s-a atins jalonul 215 în PNRR, și atunci să vii să reîncălzești această ciorbă nu este de bun augur pentru polițiști și militari, plus faptul că nu s-a aplicat Legea 153/2017 privind salarizarea bugetarilor.

Se discută de o nouă lege și vă spun cu mâna pe inimă că dacă s-ar aplica în totalitate Legea 153/2017, cu toate sincopele sale și problemele sale, s-ar putea să ne trezim că această lege s-ar putea să fie mai bună decât proiectul acesta care circulă neoficial deocamdată – apropo de comunicare, de negociere, de consultanță, de transparență, care sunt zero la premierul Bolojan, din păcate, pe proiectul care circulă acum pe rețele, care nu este asumat oficial de Guvern.

Legea 153/2017, dacă ar fi aplicată în totalitate, pare că este mai bună - ea este aplicată undeva la 65%-70%. De aceea trebuia să avem aplicată Legea 153/2017, să știm de unde plecăm și unde vor guvernanții actuali să ne ducă cu noua lege a salarizării, pe care ei o văd doar ca pe o aducătoare de 770 de milioane de euro. Atât. Ei nu văd altceva la această lege, decât faptul că ne aduce acești bani, dacă îndeplinim jalonul”, a spus Vasile Zelca.

Legătura dintre salariile bugetarilor și mediul privat

Președintele SNPPC a explicat că între salariile bugetarilor și cele din sectorul privat există o legătură directă. Potrivit acestuia, nu este corectă ideea că bugetarii stau în cârca privatului deoarece evoluția veniturilor din sectorul public influențează și salariile din mediul privat.

„Totuși, această lege salarizează bugetarii și, atenție mare, privații sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă cu bugetarii. Ca să nu mai plecăm pe această fentă servită de politicieni: „bugetarul care stă în cârca privatului”.

Atenție mare ce spun! Privații sunt foarte atenți la ce se întâmplă cu bugetarii. Dacă cresc veniturile bugetarilor, sunt obligați și ei să crească și atunci traiul se îndreaptă către decență și pentru privați. Dacă se scade ceva de la bugetari, bineînțeles că privații vor spune: „Uitați, le-au tăiat și lor, nu avem de unde să vă dăm. Nu sunt bani”. Adică suntem într-o relație pe care politicienii, deși o văd, o aruncă în spațiul public invers. Noi suntem legați, de fapt, unii de alții, pentru că ce se întâmplă la bugetari, după aceea se reflectă și la privați”, a spus Vasile Zelca în exclusivitate pentru DC News.

„Dorim un guvern care să fie deschis dialogului social”

DC News l-a contactat și pe Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, care a declarat că sindicaliștii își doresc un dialog cu Guvernul pe tema măsurilor de austeritate și nu se tem de căderea acestuia. De asemenea, liderul Cartel Alfa a explicat că este important ca România să aibă un guvern deschis dialogului social, nu unul care ia măsuri în mod autoritar.

„Ne dorim să intre în dialog, în principal pe măsurile de austeritate. Nu ne temem de căderea Guvernului, suntem interesați de un guvern care să fie deschis dialogului social și nu să devină tiranic”, a spus Bogdan Hossu în exclusivitate pentru DC News.