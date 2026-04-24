Reacția lui Vasile Zelca la reforma pensiilor anunțată de Bolojan: Nu știu dacă citește bine legile / Vom bloca sistemul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat o reformă amplă a sistemului de pensii, care include creșterea vârstei de pensionare pentru mai multe categorii, inclusiv militari și polițiști, precum și majorarea stagiului minim de cotizare.

DC News l-a contactat pe Vasile Zelca, președinte SNPPC, pentru a obține o reacție referitoare la acest subiect. Acesta a explicat că afirmațiile premierului Ilie Bolojan privind pensionarea și stagiul minim de cotizare nu reflectă corect prevederile legale. Potrivit președintelui SNPPC, în acest sistem nu se poate ieși la pensie după 15-20 de ani, ci după aproximativ 25 de ani de muncă.

„În primul rând, nu știu dacă premierul Bolojan citește bine legile care privesc pensionarii României. Stagiul minim, acela de care vorbește dânsul, e depășit foarte des în ceea ce privește pensionarea din România. De exemplu, polițistul și militarul trebuie să aibă un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani, din care 15 ani caschetă, cum zicem noi, adică vechime în militărie. Deci asta cu „15-20 de ani” nu există. Aia garantează o pensie minimă. Este cu totul și cu totul altceva.

Dânsul face aceeași greșeală când vorbește despre pensionarea anticipată, de exemplu. Nu știu... Consilierii dânsului nu îl sfătuiesc cum trebuie, în sensul că pensionarea anticipată este legată de boală, adică legiuitorul român s-a gândit așa: „Domnule, dacă cu 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare, Zelca se îmbolnăvește grav și devine inapt, eu nu-l scot la pensie pe caz de boală. Îi dau pensie, pentru că totuși are un stagiu minim de 20 de ani de cotizare omul ăsta”. Adică sunt niște condiții acolo”, a spus Vasile Zelca.

Restricții profesionale pentru polițiști și militari

Vasile Zelca susține că pensiile militare au fost deja reformate prin Legea 282/2023, inclusiv prin creșterea treptată a vârstei de pensionare și modificarea formulei de calcul, astfel încât noile pensii se bazează pe media veniturilor din ultimii 25 de ani.

Potrivit președintelui SNPPC, polițiștii și militarii au restricții profesionale care nu le permit obținerea unor venituri suplimentare, motiv pentru care sistemul lor de pensii este diferit de cel public și se regăsește în toate țările NATO.

„Acum, să dezvoltăm subiectul pe care l-a atins astăzi domnul Bolojan la radio. Pensiile militare au fost reformate deja prin Legea 282/2023. Jalonul 215 din PNRR a fost atins din acest punct de vedere, pentru că pensiile militare au fost reformate și din punct de vedere al vârstei de pensie - vârsta standard crește de la 60 la 65 de ani din 2031 până în 2035, deci mult mai repede decât la magistrații, de exemplu, a căror vârstă crește până în 2041, eșalonat, bineînțeles, etapizat - dar a modificat Legea 282 și formula de calcul la pensiile militare, astfel încât cei care s-au încadrat începând cu ianuarie 2024, când vor ieși la pensie, vor avea media netului realizat în ultimele 300 de luni.

Adică va fi media netului pe ultimii 25 de ani, ceea ce îi va apropia foarte mult de contributivitate, în ciuda faptului că polițistul și militarul au o carieră plină de interdicții și incompatibilități. Ei nu pot să-și rotunjească în mod legal veniturile în niciun fel, fiind incompatibili cu orice altă funcție publică sau privată. Deci, din acest punct de vedere, legiuitorul trebuia să lase legea așa cum este, pentru că în toate țările membre NATO avem această lege, acest tip de abordare al pensiilor militare”, a spus Vasile Zelca.

„Avem două sisteme de pensii în toate țările NATO”

„Avem două sisteme de pensii în toate țările NATO: pensia din sistemul public și pensia din sistemul militar, din familia ocupațională, apărare, ordine publică și securitatea națională. De ce? Tocmai pentru că legiuitorul sănătos la cap, din țările democratice, știe că polițistul și militarul au o carieră plină de interdicții, incompatibilități și restricții.

Ei nu se bazează decât pe salariu și, ulterior, când se pensionează, pe pensie. Ori, acum, premierul Bolojan vine și reîncălzește această ciorbă a pensiilor militare, punând în pericol efectiv apărarea, ordinea publică și securitatea cetățeanului român. De ce? Domnul Bolojan uită că are 21.000 de polițiști și militari pensionabili în acest moment”, a spus Vasile Zelca.



21.000 de angajați din MAI și MApN îndeplinesc condițiile de pensionare

Potrivit președintelui SNPPC, aproximativ 21.000 de polițiști și militari din MAI și MApN îndeplinesc deja condițiile de pensionare, iar modificările discutate privind pensiile militare și vârsta de pensionare creează incertitudine în sistem. De asemenea, acesta susține că lipsa de predictibilitate îi poate determina pe angajați să plece și reduce atractivitatea profesiei pentru tineri.

„În acest moment, la MAI, MApN și tot ce înseamnă structuri militare, există undeva la 21.000 de polițiști și militari care se pot pensiona oricând pentru că îndeplinesc condițiile. Ori, să vii să vorbești de creșterea vârstei, deși ea este crescută deja prin lege, să vii să vorbești despre pensiile militare, care atârnă greu la buget - și începem să dăm vina pe pensionari militari, că ei atrag probleme asupra deficitului bugetar sau mai știu eu ce crede domnul Bolojan - nu face decât să îi alarmeze pe acești oameni care se pot pensiona mâine sau chiar azi.

Sunt 21.000 de oameni care au cel puțin 25-30 de ani vechime. Ei vor să rămână în sistem, dar lipsa aceasta de predictibilitate pe salarizare nu face decât să determine omul să plece din sistem. Pericolul secundar este că tineretul, care este mult mai atent decât noi, nu mai este atras de această profesie și vocație, pentru că vede degringolada legislativă în ceea ce privește salarizarea, cariera și pensionarea. Și atunci pui în pericol capacitatea României de a se apăra, de a-și asigura siguranța publică și securitatea națională - în context european - războiul din Ucraina, în context mondial - războiul din Iran.

În contextul în care toate țările regândesc sistemul militar, sistemul de apărare publică și securitate națională, în care relocă bani, bugete, încearcă să atragă tineri către aceste profesii și vocație, dotări și tot ce se investește, tot ce se discută, programul SAFE, știți unde o să ajungem? O să ajungem să avem avioane, tancuri, TAB-uri și tot ce trebuie, și nu o să aibă cine să le conducă.

Dacă salariul rămâne așa sau dacă decidentul politic, indiferent de culoarea sa politică, se joacă cu pensiile militare, va duce țara în această prăpastie a incapacității de a-și asigura apărarea, ordinea publică și securitatea națională”, a spus Vasile Zelca.

„Vom bloca sistemul dacă va fi nevoie”

Vasile Zelca susține că noile dezbateri pun în pericol funcționarea sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională și avertizează că vor reacționa ferm, chiar prin blocarea sistemului, dacă vor fi luate măsuri care le afectează drepturile.

„În momentul în care ai un deficit de personal de 23% la MAI și aproape 35% la MApN, să vii să discuți iarăși despre pensiile militare pe care le-ai reformat în 2023 - din punct de vedere al pensiilor militare, jalonul 215 a fost atins din PNRR - nu știu cum se poate traduce. Ori e inconștiență, ori e nepăsare, ori e o incapacitate de a înțelege lucrurile. Totuși, pui în pericol capacitatea României de a-și asigura apărarea, ordinea publică și securitatea națională.

Noi vom reacționa dacă va apărea un astfel de proiect. Suntem pregătiți deja. Am notificat Primăria Generală a Municipiului București și Guvernul, și Ministerul Afacerilor Interne, și MApN, și vom merge până la blocarea sistemului, pentru că nu ne mai putem juca cu aceste drepturi pe care politicienii români le ciuntesc puțin, câte puțin, încercând să ne aducă la același nivel cu cei din sistemul public, față de care avem tot respectul, dar totuși față de care noi avem acele interdicții, incompatibilități și restricții în carieră, care nu ne pot pune pe picior de egalitate cu dânșii. Reacție vom avea cu siguranță și vom bloca sistemul dacă va fi nevoie”, a spus Vasile Zelca în exclusivitate pentru DC News.



