€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
DCNews Stiri Poate rezista un guvern minoritar mai mult decât un fluture? Ipoteza lui Val Vâlcu, după declarațiile lui Rogobete
Data actualizării: 19:10 24 Apr 2026 | Data publicării: 16:57 24 Apr 2026

Poate rezista un guvern minoritar mai mult decât un fluture? Ipoteza lui Val Vâlcu, după declarațiile lui Rogobete
Autor: Elena Aurel

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Poate rezista un guvern minoritar mai mult decât un fluture? Iată care este ipoteza jurnalistului Val Vâlcu.

Alexandru Rogobete a spus că, în opinia sa, noul guvern minoritar va rezista „cât un fluture”.

De asemenea, el a comentat și predarea mandatului către Cseke Attila: „Nu o vom face cu surle și trâmbițe pe la televizor”.

Întrebat cât ar putea dura un guvern minoritar susținut de parlamentari din opoziție, Alexandru Rogobete a răspuns: „Cât un fluture. Adică scurtă”.

Jurnalistul Val Vâlcu a fost prezent în studioul România TV, unde a comentat acest subiect.

„31 august, a zis premierul Ilie Bolojan... Că vrea un moratoriu până pe 31 august. Cred că rezistă un fluture până pe 31 august. Nu?

Gheorghe Flutur a rezistat 20 de ani la Suceava”, a spus Val Vâlcu la România TV.

Alexandru Rogobete va preda portofoliul "fără surle şi trâmbiţe"

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat vineri că va preda "fără surle şi trâmbiţe" portofoliul lui Cseke Attila, care va prelua Sănătatea ca interimar.

"Vom avea o discuţie, suntem colegi până la urmă, îl respect foarte mult pe domnul ministru Cseke, am lucrat împreună ani la rând şi când era ministru şi eu eram secretar de stat. Nu se pune problema să n-avem discuţii, de un fel de predare-primire, dar nu o vom face cu surle şi trâmbiţe pe la televizor, pentru că nu este cazul. Acesta, ca ministrul interimar vine să preia portofoliul care nu este încă vacantat, pentru că domnul preşedinte nu a semnat, mi se pare un joc de imagine care nu dezescaladează conflictul politic", a spus Rogobete, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Ministerul Sănătăţii.

Întrebat de ce PSD nu a mai aşteptat patru luni până la încheierea PNRR, Rogobete a răspuns: "În prima parte a mandatului meu, uneori mi-era un pic jenă să mă duc în spaţiul public pentru că mi se punea aşa o pată, care se numea deficit. Astăzi, nu mai ies pe stradă pentru că mi se pune altă pată, şi anume că am creat instabilitate. De vreo două zile, s-a transformat instabilitatea în PNRR. Eu cred că lucrurile trebuie asumate cu demnitate şi mergem înainte. Cu sau fără mine la Ministerul Sănătăţii, nu există niciun motiv, administrativ, ca aceste proiecte să nu fie finalizate, decât incompetenţă, poate fi un motiv, lipsă de viziune, poate fi, sau dacă va veni unul aici care toată ziua va fi la televizor şi va discuta politic Ministerul Sănătăţii. În rest, nu există niciun motiv".

Criză politică în România

Reamintim că ieri cei șase miniștri PSD, un vicepremier și secretarul general al Guvernului și-au depus demisiile, după ce luni partidul a anunțat că îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice”, au transmis social-democrații.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, propunerile pentru ministerele rămase fără ministru în urma retragerii PSD din Guvernul României, după ce anterior anunțase că decizia PNL e să nu mai facă o coaliție cu PSD.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
alexandru rogobete
ilie bolojan
guvern minoritar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close