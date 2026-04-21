Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră: Decizia PNL e să nu mai facă o coaliție cu PSD

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la o oră de la decizia președintelui Nicușor Dan de a invita toate partidele din coaliție la consultări, că PNL a hotărât să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare.

PNL a decis: Nu mai guvernează cu PSD

„În condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL e să nu mai facă o coaliție cu PSD. Aici nu e vorba despre un partid sau de altul, ci de a rupe față de un anumit fel de a face politică, care este unul defavorabil pentru România și pe care am crezut, la modul cinstit, în această perioadă, că-l putem îndrepta.

Iar lucrurile care, pentru noi, nu sunt negociabile țin de corecta administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă și corectă cu cetățenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat și a crea speranțe deșarte, de a elimina privilegii și sinecuri, și de a guverna corect și cinstit pentru cetățenii noștri. Ăsta este mesajul, pe fond, din punct de vedere al unei rupturi.

PNL înțelege că acest mod de a face politică nu este în avantajul României și nu ne poate crea condiții pentru dezvoltare în anii următori”, a declarat, marți după-amiază, premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă, după ședința PNL.

Criza politică actuală a atins cote ridicate după ce PSD a votat, luni, retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan, în timp ce liderul PNL a precizat că nu va pleca din fruntea Executivului. De asemenea, și USR și-a prezentat continuarea sprijinului pentru Bolojan la Palatul Victoria.

