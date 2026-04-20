DCNews Stiri Ședința liderilor de organizații PNL. Bolojan, primele declarații după votul PSD / live text
Data publicării: 20:00 20 Apr 2026

Ședința liderilor de organizații PNL. Bolojan, primele declarații după votul PSD / live text
Autor: Elena Aurel

imagine cu Ilie Bolojan si Sorin Grindeanu Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Liderii de organizaţii PNL au intrat în ședință astăzi, la ora 18:00.

O şedinţă a liderilor de organizaţii PNL a început astăzi, 20 aprilie, la ora 18:00, la sediul partidului din Modrogan 1.

În jurul orei 20:00 vor fi susținute declarații de presă.

Revenim aici cu cele mai importante declarații.

PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

PSD a votat în proporție de 97,7% pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan, în timp ce 2,3% dintre voturi au fost împotrivă. 

„Mandatul pe care l-am primit din partea dumneavoastră este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de altceva.

Am înţeles acest lucru şi eu, şi Claudiu, şi vicepreşedinţii, şi toată conducerea partidului. Vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus azi, de mandatul pe care dumneavoastră ni l-ați dat astfel încât viața românilor să fie mai bună”, a transmis Sorin Grindeanu, liderul PSD. 

