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DCNews Stiri Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină

Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iun 2026
Şeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, audiat la DNA Generalul Gheorghiță Vlad. Sursa foto: Agerpres
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Procurorii anticorupție ar putea extinde ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță, existând suspiciuni privind noi fapte. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Procurorii anticorupție ar putea extinde ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță și asupra altor generali din MApN, potrivit informațiilor România TV. Dosarul ar viza noi posibile fapte, de la intervenții pentru suplimentarea locurilor la buget într-o facultate, în favoarea fiicei unui coleg, până la alte presupuse încălcări ale atribuțiilor de serviciu. Surse judiciare susțin că o solicitare transmisă către Ministerul Educației, purtând semnătura generalului Iulian Berdilă, ar fi fost trimisă printr-o structură care nu avea competența legală pentru astfel de demersuri. Potrivit procedurilor, astfel de cereri ar trebui transmise exclusiv prin Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul MApN.

În acest context, anchetatorii iau în calcul extinderea urmăririi penale și efectuarea unor percheziții informatice, urmând ca telefoanele celor trei generali cu calitate de suspecți să fie ridicate și analizate, inclusiv conversațiile purtate pe tema dosarului. De asemenea, sunt avute în vedere percheziții la mai multe instituții, printre care Ministerul Apărării, Ministerul Educației și Facultatea de Educație Fizică și Sport, de unde ar putea fi ridicate documente relevante pentru anchetă. Subiectul a fost comentat de analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

"Văd foarte prost această extindere. Ideea este că DNA-ul nu trebuie să aibă ceva în legătură cu cei doi generali, probabil numărul 1 și numărul 2 în ierarhia militară a țării noastre. Acolo ori ai dovezi beton, și atunci te duci cu ele la Ministrul Apărării, la Președinte, se demit cei doi și începi urmărirea penală împotriva lor, ori nu faci chestiunea asta. Mai ales că, în condiția în care generalul Vlad Gheorghiță este acuzat, din ce motiv mai este în funcția Șef al Marelui Stat Major al Apărării? Practic, ai invalidat conducerea Armatei Române. Repet, asta doar în condiția în care DNA-ul are dovezi absolut beton. Altfel ce se întâmplă? Dacă generali de astfel de nivel, care sunt implicați în NATO, care ar trebui să comunice cu omologii lor din țările partenere, care ar trebui să facă față provocărilor de la graniță, și n-au reușit până acum, am văzut dronele din Galați, din Tulcea, din Delta Dunării, dar asta e altă poveste, sunt nevinovați? Dacă Onorata Instanță constată că sunt nevinovați? Procurorul de caz ce pățește? Renunță la pensia specială? Legile în România, de multe ori, sunt putrede precum statul român. 

"Președintele este chemat să intervină în legătură cu generalul Gheorghiță Vlad într-un fel sau altul"

Nu miliardele de euro din SAFE fac subiectul acestui dosar, pentru că atunci ne-ar fi interesat mai tare, ci o cozerie. Bun, nu e în regulă oricum, de acord, Comandantul Șef al Forțelor Militare ale României nu trebuie să aibă un asemenea comportament. Trebuie să fie la fel de curat ca Papa de la Roma, ca să spunem așa, dar speța e o cozerie. Nu sunt miliardele acelea despre care vorbim cu toții, nu sunt firmele aduse direct de premieri, vicepremieri, puse să ia direct contracte cu presiuni și așa mai departe. Aici, ca la domnul general Zisu, lucrurile sunt cu multe semne de întrebare. La generalul Zisu era o acuzație că a făcut o alee a artiștilor în cimitirul Ghencea 3. Mă lași?! Adică, nici un loc de veci nu au voie să aibă artiștii din România? Mă rog, aici intrăm în alte povești. Eu vreau să spun următorul lucru: Președintele este chemat să intervină în legătură cu generalul Gheorghiță Vlad într-un fel sau altul. Acuzat de corupție, cum este acum, nu are cum să rămână în fruntea Armatei. Problema este, și repet, ce se întâmplă dacă onorata instanță sau Parchetul va renunța la acuzații sau onorata instanță va constata că generalul Vlad este nevinovat? Cine plătește, nu doar pentru cariera generalului, ci și pentru prestigiul Armatei Române? În momentul de față, toată alianța NATO știe că vârfurile armatei României sunt corupte", a explicat Bogdan Chirieac. 

CITEȘTE ȘI: Sorin Grindeanu i-a cerut generalului Vlad Gheorghiță să demisioneze de la conducerea Armatei Române
 

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