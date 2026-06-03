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DCNews Stiri Locuri de muncă în Europa pentru români: 234 de joburi prin EURES în Malta, Norvegia, Germania și Spania

Locuri de muncă în Europa pentru români: 234 de joburi prin EURES în Malta, Norvegia, Germania și Spania

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iun 2026
Cum îți găsești mai repede un loc de muncă: aceste programe îți oferă experiență și salariu Interviu angajare. Sursa Foto: Freepik
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Prin rețeaua EURES România sunt disponibile 234 de locuri de muncă în Spațiul Economic European, cele mai multe în Malta, Norvegia, Spania și Germania.

Firmele din Spaţiul Economic European (SEE) pun la dispoziţia muncitorilor români 234 de locuri de muncă, prin intermediul reţelei Eures România, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), publicate miercuri.

Unde sunt locurile de muncă

Astfel, cele mai multe posturi vacante sunt în Malta (81) pentru factor poştal; coordonator logistică şi achiziţii; medic veterinar acvacultură; consultant în acvacultură; analist chimie control calitate; tehnician de proces.

În acelaşi timp, 45 de locuri libere există în Norvegia (pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului), 30 în Spania (muncitor pentru renovări - finisor; cofrator; zidar), 20 în Germania (lucrător ajutor in podgorie; lucrător în producţie - procesare produse din carne - f/b), 20 în Suedia (şofer autobuz), 17 în Irlanda (şofer camion; îngrijitor persoane), 11 în Ţările de Jos (inspector veterinar; mecanic de asamblare), cinci în Estonia (betonist) şi cinci în Danemarca (operator la prelucrarea materialelor compozite - laminator).

Potrivit sursei citate, persoanele interesate să ocupe un loc de muncă SEE pot consulta ofertele pe pagina de Internet a ANOFM, la secţiunea Eures, conform Agerpres. 

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