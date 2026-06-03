€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Stiri Mină marină, descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au neutralizat-o / foto în articol

Mină marină, descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au neutralizat-o / foto în articol

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 03 Iun 2026
plaja-mamaia-litoral-romania_43864300 Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O mină marină a fost descoperită pe plajă, între Vama Veche și 2 Mai.

Forţele Navale Române au neutralizat, miercuri după-amiază, o mină marină descoperită pe plajă, între localităţile Vama Veche şi 2 Mai, a informat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

„Forțele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14.45.

Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre”, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

Mină marină, descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au neutralizat-o

Sursa foto: MApN

Mină marină, descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au neutralizat-o

Sursa foto: MApN

Mină marină, descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au neutralizat-o

Sursa foto: MApN

Mină marină, descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au neutralizat-o

Sursa foto: MApN

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mapn
vama veche
plaja
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Patru avioane Eurofighter Typhoon italiene au ajuns la baza Mihail Kogălniceanu
Publicat acum 28 minute
România trece de 60% absorbție PNRR, anunță Dragoș Pîslaru
Publicat acum 31 minute
Breaking news-ul pozitiv de care România avea nevoie! O veste care merită prima pagină: 81 de inimioare salvate în România de medici de la Sanador
Publicat acum 33 minute
Lia Olguţa Vasilescu, nemulţumită de legea salarizării. "Nu îmi convine să cresc salariile cu 2 milioane euro"
Publicat acum 40 minute
Raport alarmant: Oamenii intră pe telefon pentru un lucru și ajung să deruleze fără scop. O treime din timpul pe device-uri este petrecut fără intenție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 55 minute
Ar fi picat varianta Eugen Tomac - premier. Nicușor Dan, noi discuții informale cu liderii PNL, PSD, USR
Publicat acum 10 ore si 14 minute
”Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)
Publicat acum 7 ore si 20 minute
”Drum lin către îngeri, soțul meu drag!”. Val de mesaje despre polițistul Ciprian Verdeș, după anunțul soției sale
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Ancheta în care este vizat generalul Vlad Gheorghiță ar putea fi extinsă. Bogdan Chirieac: Președintele este chemat să intervină
Publicat acum 20 ore si 6 minute
Secretul longevității, explicat de un expert: Ce îți scurtează viața cu zeci de ani
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close