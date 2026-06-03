Mină marină, descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au neutralizat-o / foto în articol

Forţele Navale Române au neutralizat, miercuri după-amiază, o mină marină descoperită pe plajă, între localităţile Vama Veche şi 2 Mai, a informat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

„Forțele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14.45.

Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre”, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

Sursa foto: MApN

Sursa foto: MApN

Sursa foto: MApN

Sursa foto: MApN