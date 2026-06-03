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DCNews Stiri ANRE, decizie fără precedent în istoria instituției: Retrage licența unui furnizor

ANRE, decizie fără precedent în istoria instituției: Retrage licența unui furnizor

Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine cu linii de energie electrică Linii de energie electrică. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ
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Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, ANRE, a decis retragerea licenței de furnizare a energiei electrice deținute de compania Grenerg SRL. Instituția anunță că măsura a fost luată după constatarea unor încălcări repetate ale legislației și ale obligațiilor impuse prin licență.

Potrivit ANRE, furnizorul a transferat clienți fără acordul acestora și nu a remediat problemele constatate nici după aplicarea unor sancțiuni care au depășit un milion de lei.

Decizia va produce efecte începând cu data de 19 iunie 2026 și vizează 22.564 de locuri de consum.

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ANRE: Grenerg a continuat abaterile în ciuda sancțiunilor

Conform comunicatului transmis de instituție, retragerea licenței reprezintă prima măsură de acest tip adoptată de ANRE de la înființarea sa.

Autoritatea susține că Grenerg a încălcat în mod repetat prevederile legislației din domeniul energiei, reglementările ANRE și obligațiile prevăzute în licența de furnizare.

În mai puțin de un an, compania a primit amenzi totale de 1,165 milioane de lei pentru peste 100 de abateri identificate în urma controalelor efectuate de ANRE. Potrivit instituției, furnizorul a continuat să comită aceleași fapte pentru care fusese deja sancționat la nivelul maxim prevăzut de lege.

Schimbarea furnizorului fără acordul clienților, printre principalele nereguli

Inspectorii ANRE au identificat mai multe încălcări, cele mai importante fiind schimbarea furnizorului de energie fără acordul consumatorilor și nerespectarea regulilor privind facturarea energiei electrice și derularea relațiilor contractuale cu clienții.

„Retragerea licenţei este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune faţă de un furnizor şi nu este o decizie pe care o tratăm cu uşurinţă. Dar atunci când abaterile se repetă, când sancţiunile nu produc corectarea comportamentului şi când drepturile consumatorilor continuă să fie afectate, Autoritatea are obligaţia să intervină ferm. În acest caz, au fost constatate încălcări grave şi repetate: clienţi finali au fost transferaţi către acest furnizor fără acordul lor, iar regulile de facturare au fost încălcate în mod constant. După sancţiuni totale de 746.000 de lei aplicate în iunie 2025 şi după noi controale care au dus la amenzi suplimentare de 405.000 de lei, a devenit evident că sancţiunea contravenţională nu mai era suficientă. ANRE susţine concurenţa, dar concurenţa nu poate funcţiona în afara regulilor. Dreptul clientului final de a-şi alege liber furnizorul este un principiu fundamental al pieţei de energie electrică. Când acest drept este afectat, intervenţia reglementatorului trebuie să fie proporţională, dar fermă. Ne dorim ca această decizie să rămână o excepţie. Dar toţi furnizorii trebuie să înţeleagă că protecţia consumatorilor şi respectarea regulilor de piaţă nu sunt opţionale”, a precizat preşedintele ANRE, George Niculescu, conform Agerpres.

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Ce se întâmplă cu cei peste 22.000 de clienți ai Grenerg

ANRE precizează că niciun client al Grenerg nu va rămâne fără alimentare cu energie electrică după retragerea licenței.

Cei 22.564 de clienți afectați, dintre care 22.102 sunt consumatori casnici, vor fi preluați de furnizorul de ultimă instanță desemnat pentru luna iunie 2026, conform procedurilor legale aflate în vigoare.

Transferul se va realiza fără întreruperea furnizării energiei electrice.

Clienții pot alege un alt furnizor de energie

Consumatorii care nu consideră avantajoasă oferta furnizorului de ultimă instanță au dreptul să încheie un contract cu orice alt furnizor de energie electrică.

Prin intermediul platformei POSF, consumatorii pot compara ofertele disponibile pe piață și pot selecta furnizorul pe care îl preferă, precum și să încheie direct un contract de furnizare.

Controale succesive și amenzi de peste un milion de lei

În iunie 2025, după apariția unor informații în spațiul public privind posibile practici abuzive și după primirea mai multor reclamații din partea consumatorilor, ANRE a desfășurat un control la Grenerg.

În urma verificărilor, instituția a aplicat amenzi în valoare de 760.000 de lei pentru 84 de abateri constatate.

Ulterior, între octombrie 2025 și martie 2026, au avut loc noi controale. Acestea s-au finalizat cu alte 41 de sancțiuni, în valoare totală de 405.000 de lei. Astfel, valoarea cumulată a amenzilor aplicate companiei a depășit 1,16 milioane de lei.

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anre
Grenerg
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