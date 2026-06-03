Patru avioane Eurofighter Typhoon italiene au ajuns la baza Mihail Kogălniceanu

Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din judeţul Constanţa, pentru a întări securitatea spaţiului aerian al României.

„Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri, 3 iunie, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Detașamentul, format din aproximativ 180 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, împreună cu militarii Forțelor Aeriene Române, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, în următoarele două luni.

Aceasta este cea de-a şaptea rotaţie în România a Forţelor Aeriene Italiene”, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită consolidează capacitatea de reacție și cooperarea dintre forțele aeriene aliate și cele române, potrivit MApN.

„Misiunile de Poliție Aeriană Întărită, desfășurate în comun cu partenerii NATO, începând cu anul 2014, contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române și cele aliate”, a mai precizat MApN.

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