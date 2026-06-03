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DCNews Stiri Zilele judeţului Dâmboviţa. Concerte, expoziţii, competiţii sportive, show de artificii şi lasere

Zilele judeţului Dâmboviţa. Concerte, expoziţii, competiţii sportive, show de artificii şi lasere

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 03 Iun 2026
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Joi, 4 iunie, debutează a V-a ediţie a evenimentului "Zilele judeţului Dâmboviţa".

"Mâine debutează cea de-a V-a ediție a evenimentului „Zilele Județului Dâmbovița”, devenit tradiție și un reper important în viața culturală și socială a județului nostru.

Și în acest an, în perioada 4-7 iunie, am pregătit un program pentru toate vârstele: evenimente culturale și expoziții tematice, ateliere creative pentru copii, competiții sportive pentru tineri, activități interactive, zone de relaxare și multe alte surprize.

Seara, atmosfera se mută pe scena din Parcul Chindia, unde publicul va avea parte de concerte susținute de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului: Florin Ristei, Șatra B.E.N.Z., Antonia, Deliric, Puya și INNA.

Evenimentul se va încheia, ca în fiecare an, cu un show de artificii și lasere, care va lumina cerul și va oferi un final spectaculos celor patru zile de sărbătoare", transmite Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa pe Facebook.

VEZI AICI PROGRAMUL COMPLET

Zilele judeţului Dâmboviţa. Concerte, expoziţii, competiţii sportive, show de artificii şi lasere

Zilele judeţului Dâmboviţa. Concerte, expoziţii, competiţii sportive, show de artificii şi lasere

Zilele judeţului Dâmboviţa. Concerte, expoziţii, competiţii sportive, show de artificii şi lasere

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zilele judetului dambovita
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