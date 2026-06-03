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DCNews Stiri Info utile Gabriela Firea, despre cum va arăta Europa peste 20, 50 sau chiar 100 de ani

Gabriela Firea, despre cum va arăta Europa peste 20, 50 sau chiar 100 de ani

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 03 Iun 2026
Firea1 Foto: Crișan Andreescu
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Europarlamentarul PSD, Gabriela Firea, împreună cu Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă au fost gazda, la Parlamentul European, a conferinței referitoare la declinul demografic prin care trece România.

Gabriela Firea a reușit să aducă la dezbatere  oficiali europeni și medici specialiști în oncologie, fertilitate și demografie, scopul întîlnirii bazându-se pe o problemă acută la nivel european: declinului demografic prin care trece România și întregul continent european.

Cifrele actuale sunt  alarmante: 1 din 5 cupluri din România se confruntă cu probleme de infertilitate. Infertilitatea nu este un moft, infertilitatea este o boală, așa cum au arătat participanții la dezbatere.

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O temă în cadrul dezbaterii s-a axat pe  ajutorul financiar pentru cuplurile care nu pot avea copii și accesul mai ușor al femeilor la tratamente noi împotriva cancerului ovarian sau mamar.  "Am demonstrat prin programele pe care le-am inițiat anterior, ca Primar General al Capitalei și ca Ministru al Familiei, că implicarea statului face diferența: prin sprijinul oferit, s-au născut peste 3.000 de copii.

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Pentru a extinde acest sprijin la nivel european, împreună cu experții și participanții la dezbatere, am hotărât să trimitem o scrisoare deschisă Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Solicităm ferm înființarea unui Fond European dedicat accesului la tratamente pentru fertilitate și rezilienței demografice.
Prin acest mecanism, cerem ca un astfel de sprijin financiar și accesul egal la procedurile de fertilizare in vitro (FIV) să fie la fel în toate statele membre" a derclarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea, despre cum va arăta Europa peste 20, 50 sau chiar 100 de ani

"Există tratamente inovatoare, specialiști avem, sunt câțiva și în sală, dar există o barieră financiară. Ne dorim un fond sau o axă, sau o prioritizare, pentru ca toate cuplurile cu acest diagnostic de infertilitate din România și din întreaga Europă, firește, aici sunt politici europene, să nu mai fie oprite să aibă copii, să-și întemeieze o familie numeroasă din cauza unei bariere financiare. Așteptăm un răspuns, sperăm pozitiv", a mai declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea, despre cum va arăta Europa peste 20, 50 sau chiar 100 de ani

Într-o altă intervenție referitoare la scăderea natalității, profesorul  Adrian Streinu-Cercel a arătat că unui dintre motivele principale o reprezintă  „conflictul dintre carieră și natalitate. În prezent, mulți aleg să își construiască mai întâi cariera”.

Victor Negrescu: O treime din populația Uniunii Europene va avea peste 60 de ani ăn 2050

„Dacă ne raportăm la datele privind anul 2050, și știți foarte bine acest lucru, o treime din populația Uniunii Europene va avea peste 60 de ani. Asta înseamnă că o treime din populația Uniunii Europene va avea nevoie de un sprijin suplimentar pentru a ne asigura, pe de o parte, că viața de zi cu zi a cetățenilor nu se schimbă în mod negativ și, în special, că aceștia pot continua să rămână activi, în măsura în care își doresc acest lucru”, a declarat Victor Negrescu,  vicepreședintele Parlamentului European.

Gabriela Firea, despre cum va arăta Europa peste 20, 50 sau chiar 100 de ani

În încheierea dezbaterii, europarlamentarul Gabriela Firea a ținut să mulțumească  pentru implicare Roxanei  Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Lina Gálvez Munoz, președinta Comisiei FEMM din PE, colegilor mei europarlamentari Maria Grapini Europarlamentar și Stefan Musoiu, Dimitrios Georgiopoulos, Head of Wider Europe Merck Healthcare, Valdis Zagorskis, DG EMPL European Commission, Dr. Andreea Velișcu, specialist obstetrică și ginecologie, José Cordeiro, directo International Longevity Alliance, Dr. Corina Gică, specialist în infertilitate, Mugurel Mărgărit, directorul Fundației Principesa Margareta a României, Anita Fincham, advocacy manager pentru Fertility Europe. (Foto: Crișan Andreescu)

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