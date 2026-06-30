Amenzi mai mari pentru șoferi. Cu cât se majorează sancțiunile de la 1 iulie

Începând cu 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim pe economie, vor crește și amenzile pentru șoferii care încalcă legislația rutieră.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

În aceste condiții și valoarea punctului de amendă crește automat de la 202,50 lei la 216,25 lei, întrucât articolul 98 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede că un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie.

Creșterea punctului-amendă se reflectă în toate cele cinci clase de sancțiuni prevăzute de Codul rutier. Valoarea amenzii diferă în funcție de gravitatea abaterii și de numărul de puncte-amendă stabilit de lege.

Valoarea noilor puncte de amendă

-2 puncte-amendă: de la 405 lei la 432,50 lei;

-3 puncte-amendă: de la 607,50 lei la 648,75 lei;

-4 puncte-amendă: de la 810 lei la 865 lei;

-5 puncte-amendă: de la 1.012,50 lei la 1.081,25 lei;

-10 puncte-amendă: de la 2.025 lei la 2.162,50 lei;

-20 de puncte-amendă: de la 4.050 lei la 4.325 le.



Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din aceasta, facilitate care rămâne neschimbată.