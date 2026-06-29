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Schimbare majoră la cumpărarea de case și mașini

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 29 Iun 2026
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bloc imobiliare
arhivă

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Modificările aduse Codului de procedură fiscală introduc noi obligații pentru persoanele care cumpără clădiri, terenuri sau mijloace de transport.

Astfel, la încheierea tranzacției, cumpărătorii vor trebui să prezinte un certificat de atestare fiscală care să dovedească faptul că și-au achitat toate obligațiile către bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Nerespectarea acestei condiții are consecințe importante. Actele prin care sunt înstrăinate clădiri, terenuri sau mijloace de transport fără prezentarea certificatului fiscal vor fi lovite de nulitate absolută.

Prin această măsură, Guvernul urmărește să crească gradul de conformare fiscală și să împiedice transferul bunurilor de către persoane care au datorii restante la bugetele locale.

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