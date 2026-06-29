Olanda investește masiv în drone după avertismentul privind un posibil atac rusesc asupra NATO

Dronă. Sursa foto: Agerpres

Rusia ar putea declanșa o operațiune militară limitată împotriva unui stat membru NATO la numai un an după încheierea războiului din Ucraina, a avertizat luni Ministerul Apărării din Olanda.

Rusia ar putea lansa o campanie militară "limitată" contra unei ţări NATO la doar un an după încheierea războiului din Ucraina, a afirmat luni Ministerul olandez al Apărării, relatează AFP.

Olanda mărește investițiile în apărare

În raportul său anual despre strategia de apărare, ministerul, care a zis că Europa se află într-o "zonă gri" între război şi pace, s-a angajat să mărească investiţiile olandeze în apărare, în special în arme fără pilot - dronele.

"Serviciile de informaţii olandeze consideră că Rusia se pregăteşte pentru o confruntare pe termen lung cu Europa", conform raportului.

Cel mai rău scenariu din raportul serviciilor de informații olandeze

"În cel mai rău scenariu, un război limitat împotriva membrilor NATO ar putea avea loc la un an de la încheierea războiului rusesc din Ucraina", se mai arată în raport.

Acest avertisment a fost emis în timp ce membrii NATO se pregătesc pentru summitul alianţei din capitala Turciei, Ankara, din 7 şi 8 iulie, ameninţarea rusească fiind una dintre temele centrale ale reuniunii.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia "ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani".

Olanda are un obiectiv pe 5 ani

Pentru a contracara aceste ameninţări, Olanda şi-a stabilit un plan de a dispune de jumătate din capacităţile sale operaţionale de arme fără pilot în termen de 5 ani.

Pentru a-şi atinge acest obiectiv, guvernul olandez intenţionează să înfiinţeze un "laborator de dezvoltare" special însărcinat cu proiectarea şi construirea de drone capabile să combată alte drone.

"Întrebarea este dacă Europa şi Olanda vor fi suficient de puternice la timp pentru a ne proteja libertatea, securitatea şi modul de viaţă. Aceasta este responsabilitatea fiecărei generaţii, dar rareori a fost atât de urgentă", a mai zis Yesilgoz, notează Agerpres.

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