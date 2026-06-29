Crimă pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Un recidivist de 40 de ani, reținut după ce un bărbat a murit în urma unei agresiuni violente

Sursa foto: Facebook Poliția Română

Un episod de violență extremă petrecut pe o stradă din Sectorul 2 din București s a încheiat tragic. Un bărbat în vârstă de 41 de ani și a pierdut viața după ce ar fi fost agresat în plină stradă, iar principalul suspect, un bărbat de 40 de ani, cunoscut cu antecedente penale, a fost reținut de procurori.

Anchetatorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au început urmărirea penală împotriva acestuia pentru infracțiunea de omor.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, procurorii au dispus luni punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbatul în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru omor.

Anchetatorii susțin că agresiunea s a produs în urma unui conflict spontan izbucnit între cei doi bărbați.

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Cum s-a produs atacul, potrivit anchetatorilor

Procurorii au prezentat primele concluzii ale anchetei și au descris modul în care s ar fi desfășurat agresiunea.

„Joi, în jurul orei 18:00, în timp ce se aflau pe o stradă din Bucureşti, Sector 2, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul a aplicat persoanei vătămate (un bărbat în vârstă de 41 de ani) lovituri repetate cu pumnii şi cu picioarele la nivelul capului, feţei şi corpului. Victima a suferit leziuni traumatice grave, constatările preliminare medico legale stabilind că decesul a survenit la mai puţin de o oră de la agresiune, prin stop cardiorespirator consecutiv hemoperitoneului masiv produs ca urmare a rupturii splenice şi a traumatismului toracic cu fracturi costale”, spun anchetatorii.

Conform concluziilor preliminare ale medicilor legiști, rănile suferite de victimă au fost incompatibile cu supraviețuirea, iar decesul s a produs în mai puțin de o oră de la momentul agresiunii.

Suspectul a fost reținut. Procurorii cer arestarea preventivă

După administrarea probelor, procurorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, anchetatorii urmează să solicite Tribunalului București arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Omoruri.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s a produs conflictul și pentru a completa probatoriul în acest dosar de omor.