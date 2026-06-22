Momente dramatice: Doi copii, de 2 și 4 ani, au fost găsiți morți într-o mașină

foto ilustrativ pexels

În plină caniculă, mașinile devin adevărate bombe cu ceas pentru copii. Timpul care se scurge până la deces se scurtează dramatic.

Doi copii, cu vârstele de doi ani şi de patru ani, au fost găsiţi morţi luni după-amiază în maşina familiei lor într-o parcare rezidenţială din Carpentras, un oraş din sudul Franţei, în plină perioadă de caniculă, transmite AFP.

”Cauzele morţii urmează să fie stabilite, însă ipoteza principală este a caniculei”, a declarat procurorul-şef din Carpentras, Helene Mourges, citează Agerpres.

Mama celor doi copii a fost preluată de serviciile de urgenţă şi nu a fost încă audiată. Pompierii francezi au declarat că au descoperit ”doi copii în stop cardiovascular după ce au primit un apel în jurul orei 13:20”.

Franţa se confruntă cu un val de căldură din cauza căruia 49 dintre departamentele sale (jumătate din ţară) au fost plasate sub incidenţa unui cod roşu de caniculă - nivelul maxim de alertă -, stabilindu-se astfel un record.

În 2003, canicula a făcut 15.000 de victime în Franța

Institutul Meteo France a prognozat că luni va fi ”cea mai caldă zi măsurată vreodată de meteorologi în Franţa, dintre toate lunile anului". În total, peste 90% din populaţia franceză va fi afectată de acest val de căldură.

Actuala caniculă, a doua din 2026 după un prim val de căldură din luna mai, este de o intensitate "excepţională, similară celei din august 2003", care a făcut aproape 15.000 de morţi în Franţa, "dar cu o durată încă incertă", potrivit Meteo France.

Duminică, 21 iunie, trei persoane în vârstă au murit în locuinţele lor din departamentul Gironde, din sud-vestul Franţei, din cauza căldurii extreme, potrivit Prefecturii locale. Cel puţin 13 persoane s-au înecat pe parcursul weekendului trecut în Franţa, potrivit Protecţiei Civile din această ţară.