Ultimul zbor pentru ”Goguță”, aeronava simbol a TAROM. Pilotul Osiceanu: Primul meu zbor pe Boeing 737 a fost chiar pe acest avion

Foto Facebook Tarom - ”Goguță” (YR-BGG)

Avionul TAROM „Goguță” (YR-BGG) se retrage din serviciu după 25 de ani de zbor. Pilotul Cezar Osiceanu a declarat că este o pierdere pentru aviația românească, subliniind de ce aeronava a fost importantă în formarea multor piloți.

”Goguță” (YR-BGG), unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite avioane din flota TAROM, își încheie cariera, după 25 de ani de zbor. În urmă rămân numeroase amintiri pentru cei care au zburat cu el, fie ca piloți sau însoțitori de zbor, fie ca pasageri.

Celebrul pilot Cezar Osiceanu a vorbit, pentru DC News, despre acest moment emoționant, afirmând că plecarea sa reprezintă o pierdere pentru aviația românească și pentru cei care l-au zburat de-a lungul anilor. Cezar Osiceanu a menționat că „Goguță” a avut o carieră fără incidente majore și a explicat de ce a fost un avion esențial în formarea multor piloți.

Cezar Osiceanu: "Un fapt dureros, pleacă ceva care a făcut parte din viața piloților"

"Astăzi, s-a mai bătut un cui în sicriul TAROM-ului prin plecarea celui de-al doilea avion Boeing 737 seria 700, înmatriculat YR-BGG poreclit de toți Goguță. A fost și imaginea companiei, prin inscripționarea pe el a vârstei pe care a împlinit-o TAROM la momentul respectiv. Pentru cei care l-au zburat este un fapt dureros, pentru că pleacă ceva care a făcut parte din viața lor, ca piloți. Pe fiecare i-a legat o amintire mai plăcută, mai neplăcută, factorul emoțional este evident.

O amintire plăcută este faptul că primul meu zbor pe care l-am făcut pe avionul Boeing 737 a fost chiar pe acest avion. Și întotdeauna când zbori cu un avion pentru prima dată acela rămâne ca o ștampilă pe viață. Seria 700 este un avion mai vechi, nu se mai produce de vreo 20 de ani", ne-a declarat Cezar Osiceanu.

Cezar Osiceanu: "Acest Boeing a fost pentru toți și mamă, și tată, și casă, și școală, și prieten"

"YR-BGG este un avion care nu a avut evenimente majore, avarii grave. Să știe toată lumea că Boeing este cu manșă, AirBus este cu joystick. Prin urmare, limitările pe care le are avionul Airbus pentru piloți nu apar la Boeing, în general. Acest Boeing a fost pentru toți și mamă, și tată, și casă, și școală, și prieten.

Problemele grave de la TAROM

Partea delicată este că TAROM mai are 3 avioane ATR, la linie. Unul nu mai zboară de vreo săptămână, are cip expirat și, în ceea ce privește Boeing-urile 737 mai sunt 4 avioane seria 800, închiriate în leasing, care zboară. De asemenea, mai sunt două avioane din seria 700 care vor fi și ele scoase. Unul nu are motoare, iar celălalt nu se știe care e starea lui. Practic, TAROM este, în momentul de față, nu cu un picior în groapă, ci cu ambele, pentru că are un grad de încărcare de 62%. Bugetul i-a fost respins de ministrul demis Miruță. Este într-o situație mai mult decât delicată. Urmează, din luna iulie, să vină două avioane luate în leasing, Boeing 737 MAX, dar care au o problemă pentru companie. Toată lumea trebuie să știe că avioanele din seria MAX sunt, într-adevăr mai rentabile, decât seria 800, care oricum nu se mai produc, dar sunt mai rentabile decât celelalte, dacă zboară peste 2 ore, la nivel de croazieră, acolo se înregistrează economiile. Altfel, dacă vor fi folosite pe rutele Iași, Timișoara, Cluj este ca și cum te-ai duce cu un Rolls Royce pe drumurile noastre până în Voluntari", a mai spus Cezar Osiceanu.

Mesajul TAROM, la dispariția lui "Goguță"

"Unele avioane sunt mai mult decât simple aeronave. Devine greu să le numești doar după indicativ, pentru că, odată cu trecerea anilor, ajung să fie recunoscute, așteptate și iubite.

Pentru noi, pentru pasagerii noștri și pentru toți cei care iubesc aviația, YR-BGG a fost pur și simplu „Goguță”.

Cu livery-ul său retro, care a readus pe cer culorile unei epoci dragi multora, „Goguță” a devenit una dintre cele mai îndrăgite prezențe din flota TAROM. A fost fotografiat, admirat și întâmpinat cu bucurie oriunde a ajuns.

Pentru unii, a fost avionul primei călătorii. Pentru alții, avionul pe care îl căutau de fiecare dată printre aeronavele de pe platformă. Iar pentru colegii noștri, a fost mai mult decât un indicativ. A fost un prieten vechi . În aviație, uneori, avioanele primesc nume. Și, odată cu ele, primesc și o parte din sufletul celor care le iubesc.

Astăzi, îi spunem „MULȚUMESC!" Mulțumim pentru milioane de kilometri, pentru mii de zboruri, pentru toate amintirile și pentru emoția cu care ai făcut ca trecutul și prezentul să zboare împreună! Puține aeronave au privilegiul de a fi atât de iubite.

Drum bun și cer senin, Goguță! Unele povești nu se încheie odată cu ultimul zbor. Ele rămân cu noi de fiecare dată când privim spre cer”, a transmis TAROM.

FOTO