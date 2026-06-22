O minoră de 13 ani din Gorj a fost violată de tată. Bărbatul a fost arestat preventiv

Violență. Sursa foto: Magnific

O minoră de 13 ani din Gorj, care a fost violată de tată ei, a fost preluată în plasament alături de cei doi frați ai săi.

O minoră de 13 ani, care a fost violată de tatăl ei, a fost preluată în plasament în regim de urgenţă, alături de fraţii ei, de 2, respectiv 16 ani, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, Minodora Sucea.

Potrivit acesteia, reprezentanţi ai Poliţiei Municipiului Motru au solicitat, sâmbătă, participarea unui psiholog din cadrul DGASPC Gorj la audierea unei minore în vârstă de 13 ani.

Reprezentanţii DGASPC Gorj au intervenit în regim de urgenţă, preluând şi cei doi fraţi

"Cu această ocazie, s-a aflat faptul că minora ar fi fost victima unui viol săvârşit de către tatăl acesteia. Cu aceeaşi ocazie, s-a mai aflat faptul că aceasta mai are doi fraţi, cu vârste de 16, respectiv 2 ani, care se aflau fără supravegherea unui reprezentant legal, la domiciliul unei rude, mama acestora fiind la muncă în străinătate. Pe tot parcursul audierii, psihologul DGASPC Gorj a oferit victimei suport psihologic şi i se va acorda acelaşi suport pe toată perioada derulării procedurilor judiciare. De asemenea, reprezentanţii DGASPC Gorj au intervenit în regim de urgenţă, preluând şi cei doi fraţi, astfel că celor trei minori le-a fost instituit plasament în regim de urgenţă, aceştia fiind incluşi în programe personalizate de consiliere psihologică pentru a depăşi traumele suferite", a menţionat Minodora Sucea.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul de 39 de ani a fost reţinut, ulterior judecătorul de drepturi şi libertăţi dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile, conform Agerpres.

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