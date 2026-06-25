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Grădina Zoologică din Oradea se mută pe un teren de 50 de hectare. Apare Zoopark Oradea - Natură şi Aventură

Autor: Alexandra Firescu
Data publicării: 25 Iun 2026
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zoo oradea
Zoo Oradea. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Grădina zoologică din Oradea se va muta în comuna Sânmartin, în zona pădurii din satul Cihei, unde autoritățile vor dezvolta, printr-o investiție de peste 260 de milioane de lei, complexul „Zoopark Oradea - Natură și Aventură”.

Consiliul Local Oradea a aprobat, joi, proiectul "Zoopark Oradea - Natură şi Aventură", care prevede relocarea grădinii zoologice în comuna Sânmartin, într-un complex de agrement de peste 50 de hectare, în zona pădurii din satul Cihei.

Investiție de 260 de milioane de lei pe un teren de 53 hectare

Potrivit unui comunicat al Primăriei Oradea, noua investiţie va fi amplasată pe un teren de circa 53 de hectare aflat în administrarea Romsilva şi vizează atât o grădină zoologică modernă, cât şi un parc de aventură şi zone de agrement.

Proiectul, estimat la peste 260 milioane lei, este determinat de necesitatea relocării actualului zoo, în contextul construirii noului stadion din Oradea. Autorităţile au ales amplasamentul din Cihei ca fiind cel mai potrivit, după analiza mai multor variante.

Potrivit administraţiei locale, investiţia va fi integrată într-o zonă turistică aflată în proximitatea municipiului şi a staţiunii Băile Felix, cu potenţial de creştere a fluxului de vizitatori.

În perioada următoare vor fi demarate procedurile de avizare, documentaţiile urbanistice şi transferul terenului, proiectul urmând să intre ulterior în faza de proiectare şi execuţie, notează Agerpres.

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