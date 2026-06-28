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Persoană inconștientă scoasă din Lacul Tei. Se aplică manevre de resuscitare

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 28 Iun 2026
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Sursa foto: Agerpres

O persoană a fost scoasă în stare de inconștiență din Lacul Tei, iar echipajele de intervenție îi aplică manevre de resuscitare la fața locului.

O persoană a fost scoasă, duminică, în stare de inconştienţă din Lacul Tei, în zona străzii Barbu Văcărescu, fiind preluată de echipajele medicale care îi aplică manevre de resuscitare, conform Agerpres. 

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, persoana a fost scoasă din apă de către echipajele de scafandri.

"În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea unei persoane în pericol de înec în Lacul Tei (strada Barbu Văcărescu). (...) Persoana a fost extrasă din apă. Echipajele medicale au început manevrele de prim ajutor", precizează sursa citată.

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