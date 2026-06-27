Bahrainul acuză Iranul de atac cu drone și de sabotarea eforturilor de pace

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Bahrainul a acuzat Iranul că a lansat mai multe drone asupra teritoriului său și a susținut că atacul subminează eforturile de pace, în contextul reluării tensiunilor dintre Teheran și Washington.

Bahrainul a anunţat sâmbătă că a fost vizat de mai multe drone iraniene, acuzând Teheranul de "sabotarea eforturilor de pace", după primele schimburi de lovituri între Statele Unite şi Iran de la semnarea memorandumului de înţelegere la mijlocul lunii iunie, informează AFP.

Într-un comunicat, Ministerul de Externe din Bahrain a condamnat "ţintirea teritoriului său în zorii zilei de sâmbătă de mai multe drone iraniene, într-o încălcare flagrantă a suveranităţii sale", ceea ce "aruncă asupra Teheranului întreaga responsabilitate pentru sabotarea eforturilor de pace".

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, au anunţat sâmbătă că au atacat poziţii americane în zona Golfului după lovituri americane asupra teritoriului iranian.

Acordul dintre SUA și Iran se clatină

Iranul a apreciat sâmbătă că loviturile americane asupra teritoriului său reprezintă o "încălcare flagrantă" a memorandumului de înţelegere încheiat cu SUA şi care drept scop să pună capăt războiului în Orientul Mijlociu.

"Iranul condamnă ferm atacurile aeriene lansate de armata teroristă americană în seara zilei de vineri, 26 iulie, împotriva mai multor obiective situate pe coasta de sud a Iranului", a declarat Ministerul de Externe iranian într-un comunicat.

Aceste lovituri "constituie o încălcare flagrantă a paragrafului 4 din articolul 2 al Cartei Naţiunilor Unite şi o încălcare flagrantă a paragrafului 1 al memorandumului de înţelegere" încheiat la mijlocul lunii iunie cu SUA, adaugă diplomaţia iraniană, conform Agerpres.

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