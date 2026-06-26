Donald Trump acuză Iranul de o încălcare „prostească” a armistițiului după atacuri cu drone în Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump acuză Iranul că a lansat drone kamikaze împotriva navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Preşedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, Iranul că a lansat cel puţin patru drone kamikaze împotriva unor nave care traversau Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Trump: „Este o încălcare prostească a acordului nostru de armistiţiu”

El a precizat că unul dintre aparatele fără pilot respective a lovit puntea superioară a unui cargou.

„S-au produs pagube, dar Nava a reuşit să îşi continue drumul. Am doborât alte trei Drone. Evident, asta este o încălcare prostească a Acordului nostru de Armistiţiu, a scris Trump în reţeaua sa Truth Social (majusculele îi aparţin - n. red.).

Agenţia de securitate maritimă UKMTO din Regatul Unit a raportat joi că un cargo a suferit daune când a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută în Strâmtoarea Ormuz, iar compania britanică Vanguard Tech a identificat vasul ca fiind port-containerul Ever Lovely, sub pavilion singaporez, reaminteşte AFP.

SUA: Iranul nu mai poate închide Strâmtoarea Ormuz

În urmă cu două zile, secretarul american al Energiei, Chris Wright, spunea că Iranul nu va mai putea închide Strâmtoarea Ormuz, întrucât Statele Unite escortează navele comerciale care traversează calea maritimă.

Strâmtoarea Ormuz, un pasaj strategic cheie în comerţul global, prin care înainte de conflict trecea 20% din fluxul global de ţiţei, a fost unul din cele mai critice puncte în contextul războiului şi a rămas blocată luni de zile, ceea ce a influenţat direct preţul petrolului.

Teheranul a anunţat, sâmbăta trecută, că a închis din nou trecerea ca răspuns la recentele atacuri ale Israelului asupra Libanului, deşi Washingtonul a precizat că, în pofida acestui anunţ al Iranului, traficul a continuat, potrivit Agerpres.

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