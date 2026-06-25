România, reacție oficială după acuzațiile Iranului. MAE respinge implicarea în conflictul SUA–Iran

Iranul a acuzat România și Italia că au participat în conflictul cu SUA - Imagine realizata cu AI

Ministerul Afacerilor Externe precizează că România nu a fost implicată în conflictul dintre SUA și Iran, subliniind că toate deciziile au fost luate în acord cu obligațiile internaționale și carta ONU.

România nu a fost parte a conflictului SUA - Iran, prioritatea ţării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională şi obţinerea unui climat de pace şi securitate în Orientul Mijlociu, a informat MAE joi.

Ministerul român aminteşte că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA, notează Agerpres.

"România este o ţară aliată cu responsabilităţi şi angajamente pe care le respectă pe deplin. Subliniem încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranităţii sale sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU şi cu normele relevante de drept internaţional", a arătat MAE.

Furia Iranului după declarațiile șefului NATO. România și Italia, acuzate că au ajutat SUA să atace Teheranul

Joi, purtătorul de cuvânt al MAE iranian a transmis pe platforma X că "Italia şi România au fost menţionate explicit de către Secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului".

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit, în cadrul unui interviu televizat, la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul naţional.

Autoritățile de la Teheran susțin că afirmațiile liderului NATO Mark Rutte reprezintă o dovadă că mai multe state europene au fost implicate în operațiunile desfășurate împotriva Iranului.

Baghaei a reacţionat la declaraţiile pentru Fox News ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora „500 de avioane americane au decolat de pe baze americane din Italia” pentru a susţine operaţiunea militară israeliano-americană „Epic Fury” (Furie Epică) lansată împotriva Iranului pe 28 februarie.

Rutte a mai afirmat că aeroportul din Bucureşti şi-a redus zborurile comerciale pentru a face loc avioanelor de aprovizionare folosite în cadrul acestei operaţiuni şi că între 4.000 şi 5.000 de misiuni de zbor cu avioane americane au fost efectuate de pe baze europene în timpul conflictului.

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