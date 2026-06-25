Furia Iranului după declarațiile șefului NATO. România și Italia, acuzate că au ajutat SUA să atace Teheranul

Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Iranul a reacționat după afirmațiile făcute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, referitoare la sprijinul logistic oferit pentru operațiunea militară americană „Epic Fury”, desfășurată împotriva Iranului.

Autoritățile de la Teheran susțin că afirmațiile liderului NATO Mark Rutte reprezintă o dovadă că mai multe state europene au fost implicate în operațiunile desfășurate împotriva Iranului.

Baghaei a reacţionat la declaraţiile pentru Fox News ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora „500 de avioane americane au decolat de pe baze americane din Italia” pentru a susţine operaţiunea militară israeliano-americană „Epic Fury” (Furie Epică) lansată împotriva Iranului pe 28 februarie.

Rutte a mai afirmat că aeroportul din Bucureşti şi-a redus zborurile comerciale pentru a face loc avioanelor de aprovizionare folosite în cadrul acestei operaţiuni şi că între 4.000 şi 5.000 de misiuni de zbor cu avioane americane au fost efectuate de pe baze europene în timpul conflictului.

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Iranul cere lămuriri din partea României și Italiei

La scurt timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat NATO că a avut un rol în acțiunile militare și a cerut explicații din partea României, Italiei și a altor state europene despre care susține că au sprijinit operațiunile americano-israeliene împotriva Iranului.

„Aceasta este o mărturisire clară și fără echivoc a complicității active a NATO la un act ilegal de agresiune îndreptat împotriva unui stat suveran membru al ONU. Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia și România drept țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe pe platforma X, potrivit Agerpres.

Italia respinge acuzațiile

Autoritățile italiene au reacționat și au respins acuzațiile venite de la Teheran. Ministerul italian al Apărării a transmis că bazele militare de pe teritoriul Italiei au fost folosite doar pentru activități logistice și tehnice, necesare desfășurării zborurilor de sprijin.

Oficialii de la Roma susțin că infrastructura militară italiană nu a fost utilizată pentru misiuni de luptă și că Italia nu a participat la operațiuni militare împotriva Iranului.

La momentul publicării acestui articol, autoritățile române nu au transmis o poziție oficială cu privire la acuzațiile formulate de Teheran.