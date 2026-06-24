Donald Trump critică din nou NATO în prezența lui Mark Rutte: Am fost lăsaţi baltă

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Donald Trump a criticat dur aliații NATO, susținând că Statele Unite au fost „lăsate baltă” în timpul conflictului cu Iranul, în cadrul unei întâlniri cu Mark Rutte.

Preşedintele american Donald Trump a repetat marţi că ţările NATO au "lăsat baltă" Statele Unite în timpul războiului împotriva Iranului, în prezenţa şefului alianţei, Mark Rutte, pe care l-a primit la Casa Albă, notează AFP.

"Dacă ar fi fost altcineva în această poziţie (de secretar general al NATO, n.red.), nici nu am fi avut o întâlnire astăzi, ca să fiu sincer cu voi, pentru că am fost lăsaţi baltă", a spus preşedintele american, care a atacat apoi în mod special Spania, criticând totodată Italia, Regatul Unit, Germania şi Franţa, conform Agerpres.

Mark Rutte: Dacă ar izbucni un război, SUA vor face tot posibilul pentru NATO, dar nu tot ce au promis

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat săptămâna trecută că nu poate spune că Statele Unite vor pune la dispoziţia NATO resursele militare pe care le-au promis, după ce Washingtonul a anunţat că îşi va ajusta contribuţia la planificarea forţelor, dar a dat asigurări că SUA vor face „tot ce le stă în putinţă” pentru Alianţă, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Dacă izbucneşte un război, este clar că toţi aliaţii, inclusiv Statele Unite, vor face tot ce le stă în putinţă. Nu spun că pot îndeplini tot ce au promis în cadrul modelului de forţe NATO, dar cu siguranţă vor da tot ce au mai bun”, a declarat Rutte presei la sosirea la o reuniune a miniştrilor apărării aliaţi, care se desfăşoară la Bruxelles.

Fostul prim-ministru olandez a clarificat că „acest lucru va depinde, desigur, de tipul de război, de alte limitări existente şi de alte provocări care apar”.

„Dar sunt destul de sigur că vom lupta în acel război şi îl vom câştiga”, a adăugat el.

Eforturi ale aliaților pentru a compensa reducerea contribuției SUA

Rutte a mai declarat că reducerea contribuţiilor SUA la forţele de criză ale NATO a intrat în vigoare imediat şi a adăugat că alţi aliaţi îşi intensifică eforturile pentru a umple golurile lăsate de demersul SUA.

„Întrebarea de ieri a apărut: Este acest lucru cu efect imediat sau nu? Este cu efect imediat”, a explicat secretarul general al NATO.

Rutte a făcut aceste remarci după ce Washingtonul a anunţat că îşi va reajusta contribuţia la modelul de forţe NATO, pe care l-a descris ca un „instrument de planificare” care determină ce capabilităţi va pune la dispoziţia organizaţiei fiecare aliat în cazul unui conflict.

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