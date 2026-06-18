Mark Rutte: Dacă ar izbucni un război, SUA vor face tot posibilul pentru NATO, dar nu tot ce au promis

Mark Rutte, secretarul general al NATO. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Statele Unite ar putea să nu își îndeplinească integral angajamentele militare asumate în cadrul alianței.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că nu poate spune că Statele Unite vor pune la dispoziţia NATO resursele militare pe care le-au promis, după ce Washingtonul a anunţat că îşi va ajusta contribuţia la planificarea forţelor, dar a dat asigurări că SUA vor face „tot ce le stă în putinţă” pentru Alianţă, informează EFE, potrivit Agerpres.

Rutte: SUA vor da „tot ce au mai bun”

„Dacă izbucneşte un război, este clar că toţi aliaţii, inclusiv Statele Unite, vor face tot ce le stă în putinţă. Nu spun că pot îndeplini tot ce au promis în cadrul modelului de forţe NATO, dar cu siguranţă vor da tot ce au mai bun”, a declarat Rutte presei la sosirea la o reuniune a miniştrilor apărării aliaţi, care se desfăşoară la Bruxelles.

Fostul prim-ministru olandez a clarificat că „acest lucru va depinde, desigur, de tipul de război, de alte limitări existente şi de alte provocări care apar”.

„Dar sunt destul de sigur că vom lupta în acel război şi îl vom câştiga”, a adăugat el.

Eforturi ale aliaților pentru a compensa reducerea contribuției SUA

Rutte a mai declarat că reducerea contribuţiilor SUA la forţele de criză ale NATO a intrat în vigoare imediat şi a adăugat că alţi aliaţi îşi intensifică eforturile pentru a umple golurile lăsate de demersul SUA.

„Întrebarea de ieri a apărut: Este acest lucru cu efect imediat sau nu? Este cu efect imediat”, a explicat secretarul general al NATO.

Rutte a făcut aceste remarci după ce Washingtonul a anunţat că îşi va reajusta contribuţia la modelul de forţe NATO, pe care l-a descris ca un „instrument de planificare” care determină ce capabilităţi va pune la dispoziţia organizaţiei fiecare aliat în cazul unui conflict.

„Ceea ce au spus SUA, şi ştiam că se va întâmpla acest lucru, este că trebuie să se ocupe de mai multe teatre de operaţiuni. Nu îşi pot dispersa prea mult resursele. Au spus că trebuie să îşi reducă într-o oarecare măsură contribuţia la modelul de forţe NATO”, a explicat el.

Rutte a indicat că această reajustare este imediată, dar a subliniat că este o chestiune de „planificare” şi că, în cazul izbucnirii unui război sau al activării clauzei de apărare colectivă din Articolul 5 al NATO, „toţi aliaţii, inclusiv SUA, ar face tot posibilul pentru a se asigura că putem purta războiul”.

„Ca instrument de planificare, trebuie să luăm în considerare faptul că SUA îşi reduc contribuţia, care rămâne considerabilă, dar oarecum mai mică decât era în trecut”, a mai spus el.

În orice caz, Rutte a precizat că aliaţii europeni „acoperă deja această diferenţă”.

„O parte s-a făcut deja, o altă parte este în curs de desfăşurare. Lucrăm la asta şi, bineînţeles, mai avem de lucru în alte chestiuni, dar suntem într-adevăr într-o poziţie bună în acest sens”, a rezumat acesta.

Rutte nu a specificat la ce capabilităţi se referea, deoarece aceste informaţii sunt clasificate.

Șeful NATO a mai anunţat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa joi, la sediul NATO din Bruxelles, la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, o alianţă care oferă ajutor militar Kievului.

Îndoielile cu privire la responsabilitatea SUA în NATO au început să apară odată cu revenirea președintelui american Donald Trump la Casa Albă, Washingtonul luând decizia de a retrage mai multe trupe americane de pe teritoriul european, cu scopul declarat de a le reloca în alte zone de interes din lume.

Citește și: SUA vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania/ Reacțiile Germaniei și NATO