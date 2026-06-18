SUA reanalizează prezența militară în Europa. Pete Hegseth critică aliații NATO

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării. Sursa foto: Agerpres

Statele Unite ale Americii își reevaluează prezența militară în Europa, a declarat, joi, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunţat joi o revizuire în termen de şase luni a prezenţei militare americane în Europa, criticându-i totodată dur pe unii membri ai NATO cu privire la cheltuielile pentru apărare şi la poziţiile lor faţă de războiul din Iran, informează Reuters şi AFP.

Revizuire a prezenței militare americane în Europa în termen de șase luni

„Anunţ astăzi (joi - n.r.) o revizuire în termen de şase luni (...) care va examina prezenţa forţelor americane şi desfăşurarea acestora în Europa. Este o revizuire la care unele ţări vor da greş, iar altele o vor trece cu brio”, a declarat Hegseth în timpul reuniunii miniştrilor apărării NATO la sediul Alianţei din Bruxelles.

Cotizaţiile SUA la NATO, condiţionate de cheltuielile aliaţilor

Cotizaţiile anuale la NATO ale SUA vor fi condiţionate de atingerea obiectivelor de cheltuieli NATO de către ceilalţi aliaţi. NATO va fi o stradă cu două sensuri, a mai anunţat Hegseth.

America nu poate plăti mai mult decât aliaţii noştri pentru apărarea NATO, a mai transmis secretarul american al Apărării.

Şeful Pentagonului a avut un ton mult mai conciliant la sosirea la reuniunea NATO de la Bruxelles. Astfel, Hegseth a declarat că Statele Unite salută faptul că Europa se află în fruntea revenirii la o „alianţă militară puternică” capabilă de descurajare şi a felicitat numeroasele ţări membre pentru îndeplinirea angajamentelor lor, recunoscând în acelaşi timp că altele trebuie încă „să facă mai mult”.

NATO „3.0” şi transformarea alianței

Hegseth a lăudat totodată munca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care conduce transformarea către „NATO 3.0”, potrivit EFE.

În opinia sa, această versiune a NATO „reprezintă recunoaşterea faptului că, după Războiul Rece, este necesar să revenim la a fi o alianţă militară puternică, dotată cu capacităţi militare reale, capabile să descurajeze chiar aici, pe continent, şi să îşi asume leadershipul în apărarea convenţională".

O sarcină, a spus el, pe care „aţi condus-o şi la care alte naţiuni încep să participe activ”.

Hegseth: Unii aliați trebuie să facă mai mult

Referitor la această transformare, Hegseth a reamintit că aliaţii „şi-au asumat numeroase angajamente la summitul de la Haga” care a avut loc anul trecut şi a adăugat că „multe ţări le îndeplinesc, deşi altele trebuie încă să facă mai mult”, un punct „important” asupra căruia, a menţionat el, „vom fi sinceri, atât în privat, cât şi public”.

Este vorba, a specificat el, despre „cultivarea prieteniei şi asigurarea asumării responsabilităţilor de către aliaţi”.

Statele Unite au anunţat că îşi vor reajusta contribuţia la modelul de forţe NATO, ceea ce implică, aşa cum a recunoscut joi secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, că, în cazul în care ar izbucni un război care să afecteze aliaţii, Washingtonul nu ar putea „să îşi îndeplinească toate promisiunile".

Cu toate acestea, Hegseth a subliniat că Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Donald Trump, „nu predică doar cu vorbe, ci şi cu fapte”.

El a anunţat că SUA vor face o investiţie de 1,5 miliarde de dolari în apărare în 2027, ceea ce a considerat că „transmite un mesaj lumii despre angajamentul nostru personal ferm”.

Hegseth a explicat că va petrece „săptămâni la Capitoliu pledând pentru importanţa acestor investiţii” menite să construiască „arsenalul libertăţii” care, „în primul rând, protejează Statele Unite şi interesele lor, dar stă la baza puterii NATO şi a aliaţilor noştri”.

El a considerat că „toate acestea formează un întreg coerent care transmite mesajul corect lumii: înţelegem ameninţările actuale şi ştim că nu este suficient să vorbim despre ele; trebuie să fim pregătiţi să acţionăm decisiv”.

Secretarul american al Apărării a adăugat că Statele Unite aşteaptă cu nerăbdare summitul NATO de la Ankara din 7 şi 8 iulie pentru a vedea ce succese pot obţine „preşedintele Trump şi ceilalţi lideri pentru NATO în viitor”, notează Agerpres.

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