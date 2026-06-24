România, dată exemplu de Mark Rutte în sprijinul militar european pentru SUA

Mark Rutte, secretarul general al NATO. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că înțelege criticile președintelui american Donald Trump la adresa Alianței Nord Atlantice, însă a subliniat că statele europene au contribuit concret la misiunile militare conduse de Statele Unite, în ciuda unor tensiuni și nemulțumiri din interiorul organizației.

El a oferit ca exemplu mai multe situații operaționale, inclusiv sprijinul logistic și aerian extins oferit de aliați europeni în diverse intervenții militare.

Rutte a evidențiat amploarea implicării europene în acțiunile militare, cu referire directă la operațiuni împotriva Iranului și la utilizarea bazelor din Europa pentru sprijin aerian.

„Înţeleg perfect dezamăgirea, dar când luăm, de exemplu, Italia, 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operaţiunea. Deci este ceva masiv”, a explicat el.

El a continuat cu o evaluare a volumului total de misiuni desfășurate: „Când te uiţi la întreaga Europă, din nou, este vorba de între 4.000 şi 5.000 de misiuni”, a spus Rutte.

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România, menționată ca exemplu de implicare logistică

Secretarul general al NATO a inclus România printre statele care au contribuit la susținerea infrastructurii militare și explică impactul asupra traficului aerian civil.

„O ţară precum România - în capitala sa, Bucureşti - a trebuit să reducă traficul aerian comercial, deoarece aeroportul era folosit pentru instalaţiile destinate avioanelor-cisternă. Aşadar, toate acestea se întâmplă”, a subliniat secretarul general al NATO.

Declarațiile lui Rutte au fost făcute după ce Donald Trump a reluat apelurile către statele membre NATO pentru a crește bugetele de apărare și implicarea în misiunile Alianței.

Rutte a transmis sprijin pentru această poziție, dar a insistat că eforturile europene sunt deja semnificative.

„Îl susţin complet în această privinţă când vine vorba de NATO", a declarat Rutte în timpul unei apariţii la emisiunea "Special Report with Bret Baier" de pe Fox News. „Ştiu că există dezamăgire, dar să vedem şi că acestea sunt cazuri izolate”, a adăugat el, conform Agerpres.