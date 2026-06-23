Donald Trump amenință țările NATO

Donald Trump a amenințat luni țările NATO că nu le va ajuta dacă vor cere acest lucru, justificându-și poziția prin faptul că acestea nu au susținut operațiunea sa militară împotriva Iranului, notează AFP.

'Am cheltuit toți acești bani. Iar apoi, când vrem să avem poate un pic de ajutor pentru un lucru mic (...) ei spun nu, preferăm să nu ajutăm', a declarat președintele american în cursul unui schimb de idei cu presa în Biroul Oval.

'Este o prostie să spui asta, pentru că și noi le putem spune același lucru, și chiar am putea să o facem', a adăugat el.

Donald Trump va participa la următorul summit al celor 32 de țări membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) care va avea loc în Turcia, în luna iulie. (Agerpres)