Oficial american de rang înalt: Iranul nu mai poate închide Strâmtoarea Ormuz

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Iranul nu va mai putea închide Strâmtoarea Ormuz, potrivit secretarului american al Energiei, Chris Wright, care a declarat că Statele Unite escortează navele comerciale care traversează calea maritimă.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că Iranul nu va mai putea închide Strâmtoarea Ormuz datorită prezenței militare americane care escortează navele comerciale, potrivit CNBC.

Oficialul american a spus că aproximativ 17 milioane de barili de petrol au trecut prin Ormuz în momentul în care Iranul a declarat că a închis strâmtoarea în weekend.

El a precizat că Marina SUA escortează navele comerciale în apele teritoriale ale Omanului, în partea de sud a strâmtorii, împiedicând Iranul să intercepteze navele.

Peste 70 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, aproximativ 72 de nave încărcate cu 19 milioane de barili de petrol au traversat strâmtoarea.

În același timp, o inițiativă a ONU, pregătită pe parcursul mai multor luni, intervine pentru ca sutele de nave și aproximativ 11.000 de marinari blocați în Golful Persic să poată tranzita strâmtoarea, potrivit Organizației Maritime Internaționale (OMI).

4,8 milioane de barili de petrol trec zilnic prin strâmtoare

Compania de analiză Kpler a confirmat un flux de aproximativ 4,8 milioane de barili pe zi după redeschiderea coridorului maritim.

Chris Wright a mai spus că SUA pot reimpune o blocadă navală dacă Iranul nu îndeplinește condițiile, respectiv dacă nu mai blochează Strâmtoarea Hormuz și nu mai atacă sau oprește nave comerciale, spunând că administrația americană va asigura aprovizionarea globală cu energie.

„Dacă nu ajungem la un acord cu Iranul, ne vom asigura că fluxul de energie continuă, lumea este bine aprovizionată, iar conducerea iraniană va fi într-o situație dificilă”, a spus el.

El a menționat că suspendarea sancțiunilor pentru 60 de zile privind exporturile de petrol iranian nu reprezintă un câștig major pentru Teheran și că nu au fost deblocate fonduri către Iran.

„Nu am deblocat niciun fond, nu au primit nimic semnificativ”, a mai spus Wright.

Strâmtoarea Ormuz, un pasaj strategic cheie în comerţul global, prin care înainte de conflict trecea 20% din fluxul global de ţiţei, a fost unul din cele mai critice puncte în contextul războiului şi a rămas blocată luni de zile, ceea ce a influenţat direct preţul petrolului.

Teheranul a anunţat sâmbătă că a închis din nou trecerea ca răspuns la recentele atacuri ale Israelului asupra Libanului, deşi Washingtonul a precizat că, în pofida acestui anunţ al Iranului, traficul a continuat, potrivit Agerpres.

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