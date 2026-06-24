Sute de nave blocate reiau tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz printr-o acțiune a ONU

Nave trecând prin Strâmtoarea Ormuz, iunie 2026/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Sute de nave blocate în Strâmtoarea Ormuz din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au început să își reia tranzitul în cadrul unei scheme de evacuare coordonate de agenția maritimă a ONU.

Navele blocate în Strâmtoarea Ormuz din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au început să își reia traversarea în cadrul unei noi scheme de evacuare coordonate de agenția maritimă a ONU, a anunțat miercuri un purtător de cuvânt, potrivit NBC News.

Sute de nave și mii de marinari vor trece prin Strâmtoarea Ormuz

Inițiativa, pregătită timp de mai multe luni, va permite sutelor de nave și celor aproximativ 11.000 de marinari blocați în Golful Persic să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, a anunțat marți Organizația Maritimă Internațională (OMI).

„Navele au început deja să tranziteze în cadrul acestui plan”, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al OMI, refuzând însă să ofere detalii despre vasele care au traversat.

Datele de monitorizare a navelor furnizate de LSEG au arătat că cel puțin două nave pentru transportul mărfurilor în vrac și o navă cargo au traversat Strâmtoarea Ormuz în ultimele 12 ore.

Alte cel puțin 35 de nave comerciale, în principal cargouri, nave de transport vrac și portcontainere, se pregăteau să tranziteze strâmtoarea, potrivit datelor LSEG și MarineTraffic analizate de Reuters.

Aceste vase sunt în mare parte nave comerciale mai mici, inclusiv cinci petroliere de dimensiuni reduse, nave de coastă și remorchere.

Două rute de ieșire pentru vasele blocate

În cadrul acestei scheme despre care OMI a spus că a putut fi lansată după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un cadru de încetare a focului, navele vor putea utiliza două rute de ieșire: o rută nordică prin apele iraniene și o rută sudică prin „apele coordonate de Oman și Statele Unite”.

„Navele trebuie să aștepte instrucțiuni înainte de a continua deplasarea”, a precizat OMI într-o notă emisă miercuri privind această schemă.

„Aglomerarea zonei de așteptare va duce doar la suspendarea temporară a notificărilor suplimentare, din motive de siguranță a navigației.”

În ultimele săptămâni, armata SUA a desfășurat o misiune pentru a ajuta navele să părăsească strâmtoarea.

Importanța canalului maritim

Strâmtoarea Ormuz, un pasaj strategic cheie în comerţul global, prin care înainte de conflict trecea 20% din fluxul global de ţiţei, a fost unul din cele mai critice puncte în contextul războiului şi a rămas blocată luni de zile, ceea ce a influenţat direct preţul petrolului.

Teheranul a anunţat sâmbătă că a închis din nou trecerea ca răspuns la recentele atacuri ale Israelului asupra Libanului, deşi Washingtonul a precizat că, în pofida acestui anunţ al Iranului, traficul a continuat, precizând că 55 de nave şi 17 milioane de barili de petrol cantitatea au tranzitat în acea zi prin strâmtoare, potrivit Agerpres.