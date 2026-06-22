„Progrese majore“ în cadrul discuțiilor Iran - SUA. Ce au convenit cele două părți în Elveția

Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând - Imagine realizata cu AI

Prima rundă de negocieri dintre SUA și Iran pentru a ajunge la un acord final pentru a pune capăt războiului s-a încheiat cu „progrese majore”, spun mediatorii Qatar și Pakistan.

Discuțiile au început duminică în Elveția, după acordul inițial de săptămâna trecută dintre SUA și Iran, și vor continua pe tot parcursul săptămânii, scrie BBC.

Într-o declarație comună de luni dimineață, Qatar și Pakistan au declarat că un „Comitet la nivel înalt” a convenit asupra „unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile”.

Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că discuțiile „au adus progrese majore” pentru a pune capăt conflictului din Liban.

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Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută include un angajament de a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile, precum și încetarea luptelor pe „toate fronturile”, inclusiv în Liban, plus redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Declarația comună a mediatorilor a precizat că a fost formată o „linie de comunicare” „pentru a evita incidentele și neînțelegerile, cu scopul de a asigura trecerea în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz”.

Ambele părți au convenit, de asemenea, asupra creării unei „celule de dezescaladare” între SUA, Iran și Liban, facilitată de țările mediatoare, pentru a pune capăt operațiunilor militare din Liban, se arată în declarația lor.