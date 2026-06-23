Donald Trump insistă că Iranul ar fi acceptat inspecţiile nucleare

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, insistă că Iranul ar fi acceptat inspecţiile nucleare.

Preşedintele american Donald Trump a insistat marţi că Iranul a acceptat inspecţii pe termen lung la instalaţiile sale nucleare, în pofida declaraţiilor contrare ale Teheranului, transmite Reuters.

"Iranul a acceptat deplin şi complet inspecţii nucleare la cel mai înalt nivel pe termen lung (Infinit!!!)", a susţinut Trump într-un mesaj pe social media. "Aceasta va asigura "Onestitatea Nucleară". Dacă nu ar fi acceptat asta, nu ar mai fi existat alte negocieri!", a completat el, referindu-se la negocierile în desfăşurare cu Iran pentru un acord final, în urma acordului-cadru de săptămâna trecută pentru încetarea focului.

Totuşi, Iranul a negat că ar fi început discuţiile privind programul său nuclear sau că ar fi fost de acord să invite inspectorii Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru a efectua verificări la instalaţiile sale nucleare.

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Pe de altă parte, în acelaşi mesaj Trump a mai menţionat că Statele Unite vor menţine prezenţa unor nave militare în Strâmtoarea Ormuz, pentru eventualitatea în care va fi necesară reimpunerea blocadei asupra porturilor iraniene, lucru despre care a adăugat că este totuşi "foarte puţin probabil la ora actuală". El a mai menţionat că 19 milioane de barili de petrol au ieşit luni prin Strâmtoarea Ormuz.

În virtutea acordului semnat săptămâna trecută, Statele Unite au suspendat sancţiunile petroliere impuse Iranului timp de 60 de zile, perioadă la finalul căreia ar trebui încheiat un acord cuprinzător.

Trump a mai afirmat marţi că fonduri iraniene îngheţate în urma sancţiunilor şi care vor fi eliberate de Trezoreria SUA vor intra într-un cont escrow controlat de SUA şi vor fi folosite de Iran pentru a cumpăra materiale medicale şi alimente exclusiv din SUA, inclusiv porumb, grâu şi soia. "Acestea sunt lucruri de care Iranul are nevoie cu disperare. Este o criză umanitară şi cred că trebuie să ajutăm, ACUM, înainte să fie prea târziu", a indicat Trump în mesajul său.