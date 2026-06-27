Acordul dintre SUA și Iran se clatină. Au reînceput atacuri reciproce, în ciuda memorandumului semnat

Ultimatumul pentru Iran expiră luni, 6 aprilie, ora 20.00, după care vor fi bombardate centralele electrice, dacă nu deschide complet strâmtoarea Ormuz

Tensiunile dintre Statele Unite şi Iran escaladează din nou, la doar câteva zile după semnarea memorandumului de înţelegere dintre Washington şi Teheran. Iranul a anunţat vineri că a lansat atacuri asupra unor ţinte americane din regiunea Golfului, ca reacţie la loviturile efectuate anterior de armata americană asupra unor obiective de pe teritoriul iranian.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, atacurile reprezintă un răspuns direct la operaţiunile desfăşurate de SUA după incidentul de joi din Strâmtoarea Ormuz, când o navă comercială a fost atacată. Washingtonul a atribuit responsabilitatea Iranului.

Gardienii Revoluţiei au transmis un avertisment către Statele Unite.

„Dacă agresiunea se repetă, răspunsul nostru va fi mai amplu decât acesta”, au declarat reprezentanţii forţei de elită iraniene, citaţi de televiziunea de stat Irib.

La rândul său, armata americană a anunţat pe platforma X că a vizat depozite de rachete şi drone, precum şi staţii radar de pe coasta Iranului, ca măsură de răspuns la atacul asupra navei comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Explozie într-un port iranian şi focuri de avertisment în Strâmtoarea Ormuz

Televiziunea de stat iraniană a relatat că vineri seara s-a produs o explozie şi un impact de proiectil într-un chei din oraşul-port Sirik, situat în sudul ţării.

În acelaşi timp, autorităţile iraniene au anunţat că au executat mai multe tiruri de avertisment asupra unor „nave infractoare” aflate în Strâmtoarea Ormuz.

Vicepreşedintele american JD Vance a reacţionat pe reţeaua X şi a acuzat Teheranul că nu respectă înţelegerea recentă.

„Iranul a semnat un acord de încetare a focului. Noi l-am respectat. Dacă ei au dezacorduri asupra aplicării memorandumului de înţelegere, ei pot să dea un telefon. Dar violenţa nu va genera decât violenţă”, a scris oficialul american.

Donald Trump: „O încălcare stupidă” a încetării focului

Preşedintele SUA, Donald Trump, a calificat atacul asupra cargoului din Strâmtoarea Ormuz drept o „încălcare stupidă” a acordului de încetare a focului. Declaraţia vine în contextul în care Washingtonul şi Teheranul au intrat într-o perioadă de 60 de zile de negocieri, care ar trebui să conducă la un acord final.

Întrebat despre posibilitatea unui nou răspuns militar american, Trump a oferit un răspuns scurt: „Vom vedea în curând”.

În pofida tensiunilor, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz nu s-a oprit. Iranul a redeschis această rută strategică după semnarea memorandumului cu Statele Unite.

Autoritatea maritimă iraniană a avertizat însă că orice navă care se abate de la traseele aprobate de Teheran nu va beneficia de garanţii de securitate.

Datele platformei de monitorizare Kpler arată că vineri au traversat strâmtoarea 29 de nave comerciale, dintre care 17 au urmat o rută pe lângă coastele Omanului. Miercuri, prin această zonă au trecut 57 de nave, iar joi alte 42.

Procesul de evacuare a aproximativ 600 de nave şi a celor aproape 11.000 de marinari rămaşi blocaţi în Golful Persic de la începutul conflictului fusese suspendat după atacul asupra cargoului. Organizaţia Maritimă Internaţională a anunţat că operaţiunea va fi reluată după obţinerea unor garanţii suplimentare de securitate.

Până în prezent, aproximativ 2.500 de marinari şi 115 nave au fost evacuate.

În paralel cu escaladarea dintre Iran şi SUA, Israelul şi Libanul au semnat, sub mediere americană, un acord-cadru care are ca obiectiv declarat instaurarea unei „păci şi securităţi durabile” între cele două state, aflate tehnic în stare de război de mai multe decenii.