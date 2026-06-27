Petrolier lovit de un proiectil neidentificat în Strâmtoarea Ormuz (agenţie maritimă britanică)

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres

Agenţia maritimă britanică UKMTO a anunțat, sâmbătă, că un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în Strâmtoarea Ormuz.

Un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat sâmbătă agenţia maritimă britanică UKMTO, după primul schimb de lovituri între SUA şi Iran de la încheierea memorandumului de înţelegere la mijlocul lunii iunie, transmite AFP.

"Căpitanul unui petrolier a raportat că nava sa a fost lovită de un proiectil neidentificat. Nava a suferit daune la nivelul punţii. Echipajul este teafăr şi nevătămat. Niciun fel de daune de mediu nu au fost semnalate pentru moment", a indicat agenţia pe site-ul său.

Nava KIKU, sub pavilion panamez, lovită de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz

Conform societăţii britanice Vanguard Tech, este vorba de nava KIKU, sub pavilion panamez. Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, au transmis sâmbătă că au atacat poziţii americane în regiunea Golfului după lovituri americane asupra teritoriului iranian. UKMTO informase deja joi, cu privire la un cargo avariat de un proiectil, lovitură pe care SUA au atribuit-o Iranului.

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