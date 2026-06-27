Alegeri anticipate în Serbia: Vucic și-a anunțat demisia

Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres

Aleksandar Vucic își dă demisia din funcția de președinte al Serbiei.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sâmbătă că va demisiona peste câteva săptămâni, şi a anunţat alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate, transmite Reuters.

”Voi mai fi preşedinte doar vreo două săptămâni şi apoi voi demisiona”, le-a spus Vucic susţinătorilor săi prezenţi la un miting proguvernamental la Belgrad.

Cel de-al doilea mandat şi ultim al lui Vucic ar fi trebuit să expire la mijlocul anului 2027. Președintele sârb a mai spus că va ajuta formaţiunea sa, Partidul Progresist Sârb, să câştige alegerile, inclusiv scrutinul parlamentar anticipat, stabilit iniţial pentru 2027.

Preşedintele nu a specificat când va demisiona şi nici când ar putea dizolva Parlamentul, o condiţie prealabilă pentru convocarea alegerilor parlamentare anticipate.

”Colectivul” Serbiei

Anunţul lui Vucic survine după un an şi jumătate de proteste anticorupţie conduse de studenţi, care au cuprins toată ţara, în urma prăbuşirii unei copertine la gara din oraşul Novi Sad, incident în care au murit 16 persoane.

Acum câteva zile, la Novi Sad, studenţii au comemorat decesele din 2024 şi au cerut alegeri generale anticipate.

Ce s-a întâmplat la Novi Sad

16 persoane și-au pierdut viața, după prăbușirea copertinei de beton, de 48 m lungime, a gării, la puțin timp după ce Guvernul a inaugurat, cu mare fast, noua gara. Printre decedați, s-au aflat și doi copii de doar 6 ani.

În urmă cu două săptămâni, se vehicula acest scenariu al demisiei, dar și planul președintelui Serbiei: Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ia în calcul să demisioneze și să candideze la funcția de premier

