Colectivul Serbiei: Sute de mii de sârbi rămân în stradă și nu fac „niciun pas înapoi” în fața regimului Vucic

În acest weekend zeci de mii de oameni s-au adunat la gara din Novi Sad, Serbia, pentru a comemora un an de la tragedia în care 16 persoane și-au pierdut viața, după prăbușirea unei copertine de beton la o clădire recent renovată. Victimele, printre care doi copii de șase ani și un bărbat de 77, au murit la puțin timp după ce guvernul a inaugurat cu mare fast noua gară.

La ora exactă 11:52 – ora producerii accidentului – mulțimea a ținut un moment de reculegere de 16 minute, câte una pentru fiecare victimă. Rudele și-au exprimat durerea depunând flori în fața gării, în timp ce emoțiile i-au copleșit pe mulți dintre participanți. Deși dărâmăturile au fost îndepărtate, clădirea poartă încă urmele tragediei, amintește BBC. Bucăți răsucite de metal și geamuri sparte stau mărturie a ceea ce s-a întâmplat.

Gara din Novi Sad trebuia să fie un simbol al progresului Serbiei, parte a proiectului de cale ferată de mare viteză dintre Belgrad și Budapesta, inaugurat în 2022 de președintele Aleksandar Vučić și premierul ungar Viktor Orbán. După tragedie, însă, proiectul a devenit pentru mulți sârbi imaginea eșecului și a corupției sistemice. Proteste masive au izbucnit sub sloganul „corupția ucide”, fiind conduse de studenți, care au reușit să mențină mișcarea vie timp de luni de zile.

În septembrie, 13 persoane, inclusiv fostul ministru al Transporturilor Goran Vesić, au fost inculpate penal în legătură cu incidentul. Parlamentul European a cerut o anchetă completă și transparentă, subliniind necesitatea de a evalua rolul corupției și al neglijenței în tragedie.

Mișcarea studenților a câștigat sprijinul unei părți din opoziție, dar și al societății civile. „Noua generație și-a găsit vocea”, a declarat deputata Biljana Djordjević. Politologul Srđan Cvijić consideră că studenții au reușit ceea ce opoziția tradițională nu a putut: „Au pătruns în electoratul partidului de guvernământ.”

În ajunul comemorării, președintele Vučić și-a cerut scuze pentru declarațiile sale anterioare, în care îi acuza pe protestatari că încearcă o „revoluție colorată”. Studenții i-au răspuns rece precizând că„Aveți sânge pe mâini.”

Situația în Serbia rămâne deosebit de tensionată.