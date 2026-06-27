Un tată și fiica lui au dat peste o ursoaică cu doi pui pe un traseu turistic din stațiunea Cheia, Muntele Roșu. Intervenția jandarmilor prahoveni

Sursa Foto: Agerpres

Doi turişti au cerut sprijinul autorităţilor după ce au întâlnit o ursoaică cu doi pui pe un traseu din Muntele Roşu, în apropiere de staţiunea Cheia, aflată în zona de nord a judeţului Prahova.

Jandarmii prahoveni au intervenit cu scopul de a recupera doi turişti care au solicitat sprijinul autorităţilor după ce au întâlnit o ursoaică cu doi pui pe un traseu din Muntele Roşu, în zona staţiunii Cheia, situată în zona de nord a judeţului Prahova.

Ursoaică cu doi pui pe traseul montan dintre Muntele Roşu şi Cabana Ciucaş, din zona Cheia

„În urma unui apel la 112, care semnala prezenţa unei ursoaice cu doi pui pe traseul montan dintre Muntele Roşu şi Cabana Ciucaş, din zona Cheia, jandarmii montani au intervenit pentru prevenirea oricărei situaţii de risc. Pe traseu, colegii noştri au identificat doi turişti, tată şi fiică, pe care i-au însoţit până la parcarea de la Muntele Roşu, unde aveau autoturismul”, transmite, sâmbătă, Inspectoratul de Jandarami Judeţean Prahova.

Intervenţia jandaramilor a avut loc în cursul zilei de vineri. Ursoaica şi cei doi pui ai acesteia au fost îndepărtaţi din proximitatea traseului. Intervenţia s-a încheiat fără incidente.

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Avertisment pentru turiști: Nu vă apropiați și nu hrăniți animalele sălbatice!

Jandarmii recomandă turiştilor ce întâlnesc animale sălbatice în drumeţiile pe care le fac pe munte să păstreze distanţa, să nu încerce să se apropie de acestea pentru a le poza, să nu le hrănească şi să apeleze imediat numărul de urgenţă 112.

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