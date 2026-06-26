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Reacția Elenei Udrea după ce fostul ei coleg din PMP, Siegfried Mureșan, a fost propus premier

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 26 Iun 2026
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elena udrea
Foto: Agerpres

Elena Udrea transmite primul mesaj după ce Siegfried Mureșan a fost propus premier de către PNL, USR și UDMR.

Siegfried Mureșan, europarlamentar național-liberal, a fost propus la funcția de premier de către PNL, USR și UDMR, în urma deciziilor luate de cele trei formațiuni. Mureșan a obținut primul mandat de europarlamentar în urmă cu mai bine de zece ani, când s-a aflat pe lista PMP fiind promovat de Elena Udrea.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Elena Udrea nu se dezice de Siegfried Mureșan, ba chiar e încântată de progresul politic al europarlamentarului.

„Susțin propunerea de prim ministru a aripii Bolojan din PNL USR și UDMR-Peter Magyar, Siegfried Mureșan!

Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. 

Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!

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Doar ca nu e adevărat ca la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru ca l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ ci, pentru ca îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru ca ii finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty.  

Nu știam atunci ca din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. 

Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi“, a scris Elena Udrea pe Facebook.

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elena udrea
siegfried muresan
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Comentarii (5)

SASHA   •   26 Iunie 2026   •   17:30

Intrebare: Ce a făcut Mureșan pentru români, pentru cei din diaspora ne am lămurit zero. Să fie clar existau și alte nume in PNL sau in alt partid din coaliție. Un om despre care nu știm mare lucru, care a stat mai mult în afară, și care nu s-a remarcat cu nimic. Ne mai mirăm că anumite partide extremiste cresc in sondaje. O clasă politică jalnică cu un președinte la fel.

Konspiratu   •   26 Iunie 2026   •   17:23

Hopaaaaa...
Ete' ca incepe, asa, in joaca, tanti Udrea sa recunoasca ce s-a intamplat vis-a-vis de nenea Siegfried, lucruri care au fost scrise in presa, discutate pe mai toate posturile de tv, strigate pe la toate colturile.
Daca ar da damblaua in ea si ar incepe sa trancane tot ce stie, ar avea presa si tv-ul ce sa manance saptamani de zile.
Bineinteles, justitia ar sta cuminte in banca ei, asa cum se cuvine.

rasvan   •   26 Iunie 2026   •   17:01

Daca ,a fost ,,pus,, pe lista si l-a finantat ,,Pinalty,,asta spune tot,restul e ,,perdea de fum,, !!( adica trebuia ,,musai ,,sa ajunga ,,la Bruxelles ). P.S. Pentru ce , numai cei care l-au trimis stiu .

ion   •   26 Iunie 2026   •   16:30

Pe nimeni nu intereseaza parerea ta, ce greutate poate avea judecata unei hoaţe? Eşti cel mai josnic politician pe care ia avut Romania!

Adrian   •   26 Iunie 2026   •   15:45

Un viitor premier, promovat de o hoață,este un mare câștig pentru România!!!???Dacă aveai cea mai mica urma de caracter și rușine,dispareai din viata publica!

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