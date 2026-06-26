Reacția Elenei Udrea după ce fostul ei coleg din PMP, Siegfried Mureșan, a fost propus premier

Foto: Agerpres

Elena Udrea transmite primul mesaj după ce Siegfried Mureșan a fost propus premier de către PNL, USR și UDMR.

Siegfried Mureșan, europarlamentar național-liberal, a fost propus la funcția de premier de către PNL, USR și UDMR, în urma deciziilor luate de cele trei formațiuni. Mureșan a obținut primul mandat de europarlamentar în urmă cu mai bine de zece ani, când s-a aflat pe lista PMP fiind promovat de Elena Udrea.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Elena Udrea nu se dezice de Siegfried Mureșan, ba chiar e încântată de progresul politic al europarlamentarului.

„Susțin propunerea de prim ministru a aripii Bolojan din PNL USR și UDMR-Peter Magyar, Siegfried Mureșan!

Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri.

Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!

CITEȘTE ȘI - Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul care este propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier

Doar ca nu e adevărat ca la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru ca l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ ci, pentru ca îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru ca ii finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty.

Nu știam atunci ca din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum.

Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi“, a scris Elena Udrea pe Facebook.

CITEȘTE ȘI - AUR desființează propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier! Mesaj tranșant chiar de la Bruxelles / video