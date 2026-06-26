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DCNews Politica AUR desființează propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier! Mesaj tranșant chiar de la Bruxelles / video

AUR desființează propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier! Mesaj tranșant chiar de la Bruxelles / video

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 26 Iun 2026
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Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan

PNL, USR și UMDR îl propun premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, ca alternativă la Sorin Grindeanu, susținut de PSD.

Georgiana Teodorescu, europarlamentară AUR, a fost întrebată cum apreciază propunerea făcută de alianța PNL–USR–UDMR ca Siegfried Mureșan, europarlamentar, să devină prim-ministrul României?

Georgiana Teodorescu, o voce cu greutate la Bruxelles, a zis că singura variantă este reprezentată de alegerile anticipate.

„Eu cred că atât această nominalizare, cât și nominalizarea făcută de PSD, cu domnul Sorin Grindeanu, nu fac altceva decât să prelungească teribila criză în care ne regăsim. Este clar că partidele mari, PSD împreună cu PNL și USR – care, dacă mă întrebați pe mine, sunt cam același lucru – nu se înțeleg și vor continua acest joc al ambițiilor și orgoliilor, care nu face deloc bine României. Singurul mod prin care se poate ieși din această criză este să ne îndreptăm spre soluția democratică, europeană, a alegerilor, în cazul de față alegeri anticipate. Doar astfel se poate reconfigura structura Parlamentului și se poate ajunge la un nou pol de putere, format dintr-o altă coaliție, ca urmare a votului românilor.

Votul de la ultimele alegeri nu mai este reprezentativ, pentru că românii și-au schimbat, în mare parte, opțiunile de vot. Au fost dezamăgiți de ceea ce au votat majoritatea și acum ar vota altceva.

Nu contează în ce sens. Nu vreau să spun că ar vota un anumit partid sau altul. Important este să ne întoarcem la voința poporului”, a zis Georgiana Teodorescu, europarlamentară AUR, la DC News.

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georgiana teodorescu
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Comentarii (2)

Teo   •   26 Iunie 2026   •   14:34

Schimbarea stăpânilor bucuria nebunilor !

mircea   •   26 Iunie 2026   •   14:33

Doamna Georgiana Teodorescu, o voce cu greutate... Sincer acum aud prima data despre doamna respectiva. Poate are greutate si influenta pe unde activeaza dar refrenul cu anticipatele este o fantezie. Sa presupunem ca Aur ia 30% la alegeri, personal cred ca dupa ultima "isprava" nu ia mai mult de 27%-25%. Pot si SOS dispar, ca numar de parlamentari, celelalte asa zise grupuri parlamentare dispar, in buna parte. Ce ramine? Chiar daca cistiga Aur ca numar de parlamentari , paradoxal va ramine mai slab politic decit este acum cu 20%. Nu stiu cine la "prostit" pe Simion, dar daca s-a pacalit singur ca esta mare... pe bascula atunci este grav. Grav pentru votantii si simpatizantii suveranistilor care aveau o speranta ca scapa tara, macar citeva zile, de cea mai antinationala grupare de la guvernarea ROMANIEI si ma refer la ust, udmr, pnl-in noua formula de conducere. Iar aur a girat o asfel de guvernare. Orice tip de motivare paleste in fata: AU MENTINUT GUVERNUL bolojan.

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