Surse: PNL îl vrea premier pe Siegfried Mureșan

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Partidul Național Liberal îl dorește premier pe Siegfried Mureșan, potrivit surselor Realitatea Plus.

Partidul Național Liberal l-ar dori premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar, potrivit surselor Realitatea Plus. Mureșan este vicepreședinte al PNL, ales la congresul de duminică, dar și vicepreședinte al Parlamentului European.

Decizia PNL în privința lui Siegfried Mureșan ar urma să fie luată în ședinț care a început la ora 10:00. Tot astăzi, liberalii ar urma să supună la vot un acord cu PSD privind o rotativă guvernamentală.

Informația vine în timp ce, în urmă cu două zile, Partidul Social Democrat l-a propus pe Sorin Grindeanu, președintele formațiunii, în funcția de premier.

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Cine e Siegfried Mureșan, posibila propunere a PNL la funcția de premier

Siegfried Vasile Mureșan s-a născut pe 20 septembrie 1981 și este originar din Hunedoara. Este economist și politician, membru PNL și al Grupului PPE din Parlamentul European. Din noiembrie 2019, Mureșan este și vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE).

Siegfried Vasile Mureșan a absolvit Academia de Studii Economice (ASE) din București în anul 2004, după care a continuat studiile cu un Master în Științe Economie și Management la Universitatea Humboldt (HU Berlin) din Berlin pe care l-a finalizat în anul 2006.

Primul mandat de europarlamentar l-a obținut în anul 2014, când a candidat din partea Partidului Mișcarea Populară, fiind pe poziția a doua pe lista PMP.

La începutul anului 2015, Siegfried Mureșan a fost ales purtător de cuvânt al PPE, iar în 2018 a părăsit Partidul Mișcarea Populară și s-a alăturat PNL.