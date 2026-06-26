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DCNews Stiri Dungaciu, detalii despre apelul misterios primit de Simion de la consilierul lui Nicușor Dan. Câciu (PSD): „Intrăm într-o zonă ocultă” / video

Dungaciu, detalii despre apelul misterios primit de Simion de la consilierul lui Nicușor Dan. Câciu (PSD): „Intrăm într-o zonă ocultă” / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 26 Iun 2026
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george simion si nicusor dan
Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a dat noi detalii despre telefonul pe care George Simion l-a primit de la Cotroceni în ziua votării Guvernului Veștea.

În cadrul emisiunii Ce Se Întâmplă, la DC News, jurnalistul Răzvan Dumitrescu l-a întrebat pe Dan Dungaciu care a fost mesajul lui Nicușor Dan pentru AUR la negocierile de la Palatul Cotroceni.

„Dați-ne din casă, cum se spune. V-a rugat să votați Guvernul? V-a sugerat ceva?“, a punctat Răzvan Dumitrescu.

„Rugămintea de votare a Guvernului a venit printr-un telefon de la un consilier de la Cotroceni către domnul George Simion. Și domnul Simion a vorbit despre asta“, a spus Dan Dungaciu.

„Ah, nici măcar... L-a pus pe un consilier să vă sune?“, a insistat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Înțeleg faptul că nu l-a pus, ci a sunat din propria inițiativă“, a completat prim-vicepreședintele AUR.

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„Deci a sunat fără să știe domnul Nicușor Dan. L-au dat afară pentru asta?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Nu l-au dat afară fiindcă nu l-au identificat. Nu s-a negat, dar nu l-au identificat, deci nu l-au dat afară“, a mai zis Dungaciu.

În acest moment al dialogului, parlamentarul PSD Adrian Câciu a intervenit: „Asta este o chestiune care ar trebui să nu existe. Dacă e așa, acel consilier ar trebui să plece, pentru că intrăm într-o zonă ocultă în care cineva sună, aranjează mesele politice“.

„Domnul Simion trebuia să dea numele, dacă era asumat“, a precizat Adrian Câciu.

„Noi am intrat în criza aceasta inclusiv pentru că la început Administrația Prezidențială era foarte rectilinie și a spus că nu discută cu AUR informal, niciun Guvern susținut și votat din care AUR face parte nu e legitim. După ce s-au trezit cu pumnul în față au început să bâjbâie și să pună apă în vin“, a mai spus Dan Dungaciu.

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Comentarii (5)

ion   •   26 Iunie 2026   •   10:28

Vicleniile lui Simion sunt la nivel de profesionist. A tradat ca sa/si demonstraze ticalosia si a reusit.

Nicolae Ștefan   •   26 Iunie 2026   •   10:12

„Nu l-au dat afară fiindcă nu l-au identificat. Nu s-a negat, dar nu l-au identificat, deci nu l-au dat afară“, a mai zis Dungaciu. .... !!!!!! . Cred că domnul Dungaciu , ne ia drept idioții mondiali ... .

Ivan   •   26 Iunie 2026   •   09:45

AUR face parte din ECR, unde unul dintre vicepreședinți este George Simion, ECR fiind a treia sau a patra forță ca mărime din Parlamentul European, deci AUR este un partid pro-european și pro-occidental !!! Cine vorbește altfel, spune prostii și din punct de vedere democratic, poate participa la guvernare, fiind al doilea partid câștigător la alegeri !!! Asta ca să fim obiectivi și imparțiali !!!

Andrei   •   26 Iunie 2026   •   09:07

poate pahontu

Vlad Tepes   •   26 Iunie 2026   •   08:36

Razvane, lasa AUR si pe Simion in pace !
De ce vrei la batrinete sa devii odios ?!

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