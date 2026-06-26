Dungaciu, detalii despre apelul misterios primit de Simion de la consilierul lui Nicușor Dan. Câciu (PSD): „Intrăm într-o zonă ocultă” / video

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Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a dat noi detalii despre telefonul pe care George Simion l-a primit de la Cotroceni în ziua votării Guvernului Veștea.

În cadrul emisiunii Ce Se Întâmplă, la DC News, jurnalistul Răzvan Dumitrescu l-a întrebat pe Dan Dungaciu care a fost mesajul lui Nicușor Dan pentru AUR la negocierile de la Palatul Cotroceni.

„Dați-ne din casă, cum se spune. V-a rugat să votați Guvernul? V-a sugerat ceva?“, a punctat Răzvan Dumitrescu.

„Rugămintea de votare a Guvernului a venit printr-un telefon de la un consilier de la Cotroceni către domnul George Simion. Și domnul Simion a vorbit despre asta“, a spus Dan Dungaciu.

„Ah, nici măcar... L-a pus pe un consilier să vă sune?“, a insistat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Înțeleg faptul că nu l-a pus, ci a sunat din propria inițiativă“, a completat prim-vicepreședintele AUR.

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„Deci a sunat fără să știe domnul Nicușor Dan. L-au dat afară pentru asta?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Nu l-au dat afară fiindcă nu l-au identificat. Nu s-a negat, dar nu l-au identificat, deci nu l-au dat afară“, a mai zis Dungaciu.

În acest moment al dialogului, parlamentarul PSD Adrian Câciu a intervenit: „Asta este o chestiune care ar trebui să nu existe. Dacă e așa, acel consilier ar trebui să plece, pentru că intrăm într-o zonă ocultă în care cineva sună, aranjează mesele politice“.

„Domnul Simion trebuia să dea numele, dacă era asumat“, a precizat Adrian Câciu.

„Noi am intrat în criza aceasta inclusiv pentru că la început Administrația Prezidențială era foarte rectilinie și a spus că nu discută cu AUR informal, niciun Guvern susținut și votat din care AUR face parte nu e legitim. După ce s-au trezit cu pumnul în față au început să bâjbâie și să pună apă în vin“, a mai spus Dan Dungaciu.

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