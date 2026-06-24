Sorin Grindeanu, declaraţii de ultimă oră. A fost propus premier

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, face declaraţii de ultimă oră.

La o zi după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, de la Palatul Cotroceni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă strategia partidului.

"În urmă cu câteva minute, s-a încheiat şedinţa Biroului Permanent naţional PSD, extins, cu toţi preşedinţii de organizaţii judeţene. România se află într-o situaţie extrem de complicată. Economia se resimte după experimentele nefericite din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populaţiei, în special a categoriilor vulnerabile, s-a prăbuşit. Avem nevoie rapid de un Guvern funcţional, şi nu de un nou sezon de confruntări politice. Încrederea în clasa politică e zero acum, şi toţi, inclusiv noi, avem responsabilitatea că s-a ajuns în acest punct.

Trebuie să venim cu soluţii concrete care să-i pună mai presus pe români, nu calculele politice care ne-au ghidat în utlimele săptămâni.

PSD a decis azi, în unanimitate, să îşi asume răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier.

Pact cu partidele pro-occidentale

Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale, legate de priorităţile pe termen scurt şi mediu. PNRR, OCDE, SAFE, respectarea ţintelor de deficit. Nu condiţii impuse PSD. PSD va avea deplină autonomie pe programul de guvernare.

Dacă va fi un Guvern PSD, va fi unul care nu se va teme, care nu va sta cu căciula în faţa nimănui. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul e simplu. Relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a asigura prosperitate.

Personal, resping orice pact pe funcţii, doar pe idei care să asigure prosperitate. Acum vom vedea cu adevărat cine este îngrijorat de situaţia României", a declarat Sorin Grindeanu.

"Ne dorim să aprobăm o lege a salarizării. Sunt 700 de milioane de euro din PNRR, calculaţi anul acesta în buget la venituri. Nu mergem pe ideea unora că nu facem legea salarizării că pierdem mai mult decât câştigăm. Orice Guvern ar veni, în 2 luni trebuie să facă lucruri pe care toate Guvernele de până acum nu le-au făcut în aproape 5 ani, dacă vrem să atragem banii din PNRR", a mai spus Sorin Grindeanu.

Cine va fi în Guvernul Grindeanu

"Colegii m-au mandatat să îmi formez echipa, dacă voi fi nominalizat. Nu există o restricţie doar pe membri PSD. (n.r. legat de liberalii daţi la o parte de Ilie Bolojan) Să îi cooptez în Guvern? Eu ştiu că sunt membri PNL încă. Sunt toţi oameni remarcabili, dar nu s-a pus problema", a mai spus preşedintele PSD.

"Ceea ce pare acum că se degajă e că va exista un Guvern minoritar, indiferent de componenţă. E greu să vii acum în Parlament, respectând ce au spus partidele, şi să formezi o majoritate. Este clar că va exista un Guvern minoritar, indiferent de opţiunile preşedintelui. Dacă întrebarea este legată de negocieri cu altcineva, eu cred că acel acord politic de care vorbeam acoperă voturile necesare pentru a trece un Guvern. Noi nu vom vota niciun Guvern din care nu facem parte.

Am mai trecut prin situaţii grele. Chiar vorbeam mai devreme cu colegii mei, când analizam dacă e bine să intrăm acum şi să preluăm singuri guvernarea, pentru că sunt multe lucruri de făcut, multe reforme pe care unii le-au făcut doar cu numele. Pe mine nu mă sperie aceste lucruri. Când am fost la Ministerul Transporturilor, românii nu aveau nicio perspectivă cu autostrăzile din România. Nu a însemnat altceva decât foarte multă muncă", a mai spus Sorin Grindeanu.

Cum va fi făcută reforma administraţiei?

"Nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă să ştim de unde plecăm, şi în mare parte ştim, şi unde vrem să ajungem. Cum ajungem? Trebuie să fim curajoşi. Avem 1700 de primari, din 3200. Noi trebuie să venim şi să spunem că nu mai pot exista comune sub 1500 de locuitori. Trebuie să acţionăm chirurgical. E un exemplu minor faţă de ce trebuie să facem", a completat el.

Niciun vicepremier în Guvernul Grindeanu. Sau "poate, poate, maxim unul"

"Dacă voi primi desemnarea de prim-ministru, vă anunţ că nu voi avea niciun vicepremier. Nu 5! Niciunul!", a mai spus preşedintele PSD.

"Ideea de la care plec este asta. Poate, poate, maxim unul. Iar numărul de secretari de stat... Să ştiţi că am condus poate cel mai mare minister, Ministerul Transporturilor. Dincolo de aparatul propriu, sunt peste 50 de autorităţi subordonate. Şi aveam 4, iar la un moment dat, 5 secretari de stat. Vă spun că se putea lucra extraordinar de bine cu 2, maxim 3", a declarat Grindeanu.

Întrebat de Luca Niculescu la Ministerul de Externe, Grindeanu a spus că "mi l-aş dori, dar nu am primit nici eu nominalizarea. A făcut treabă extraordinară ca ambasador la Paris, e responsabil acum de închiderea dosarului de aderare a României la OCDE, unde face treabă bună. Dar haideţi să facem lucrurile pas cu pas".

"Alexandru Nazare a fost un ministru bun al Finanţelor, un ministru care a ţinut bine sub control lucrurile. Eu îl apreciez. Dar în acest moment speculăm despre ceva ce e o etapă viitoare. Alex Nazare, dincolo de relaţia personală care mă leagă cu el, în acest moment e un ministru al Finanţelor care a făcut treabă. Vom vedea", a spus preşedintele PSD despre posibilul viitor ministru al Finanţelor.

Singura condiţie în care Sorin Grindeanu a vrut să revină la Palatul Victoria

"Îmi aduc aminte ce am zis acum 10 ani după moţiunea de cenzură care a dus la înlăturarea mea de la Palatul Victoriei. Dacă e să mai fie vreodată, nu voi merge prim-ministru decât dacă voi fi preşedintele PSD. Nu altcumva!", a mai declarat Sorin Grindeanu.