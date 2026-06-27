Un bărbat urmărit internaţional pentru trafic de droguri a fost găsit într-un apartament din Bistriţa

Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash

Un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania și urmărit internațional pentru trafic de droguri, a fost depistat și reținut într-un apartament din municipiul Bistrița în urma unei operațiuni coordonate.

Un bărbat de 35 de ani, cetăţean român cu domiciliul în Germania, urmărit internaţional pentru trafic de droguri, a fost depistat într-un apartament din municipiul Bistriţa.

La data de 26 iunie 2026, în urma cooperării dintre ENFAST România şi ENFAST Germania, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud au depistat şi reţinut un bărbat de 35 de ani, cetăţean român cu domiciliul în Germania, într-un apartament din municipiul Bistriţa. Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autorităţile judiciare din Germania, fiind urmărit la nivel internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni din sfera traficului de droguri, a informat sâmbătă IGPR.

Bărbatul era cunoscut cu antecedente violente. Intervenţia a fost planificată şi executată în condiţii de maximă siguranţă

Schimbul operativ de date şi informaţii dintre Serviciul Urmăriri al Direcţiei de Investigaţii Criminale - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud a fost esenţial pentru localizarea şi prinderea rapidă a persoanei urmărite, arată sursa citată.

La acţiune au participat poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale, ai Biroului de Investigaţii Criminale şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud.

Având în vedere că bărbatul era cunoscut cu antecedente violente, intervenţia a fost planificată şi executată în condiţii de maximă siguranţă, acesta fiind imobilizat fără incidente şi fără a fi pusă în pericol siguranţa persoanelor aflate în imobil sau a cetăţenilor din zonă, a precizat IGPR.

Urmează să fie prezentat Curţii de Apel Cluj

Faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Bistriţa-Năsăud.

Urmează să fie prezentat Curţii de Apel Cluj cu propunere de arestare provizorie, în vederea predării către autorităţile judiciare din Germania.

ENFAST (Reţeaua Europeană a Echipelor de Căutare Activă a Fugarilor) este o reţea formată din ofiţeri de poliţie din 39 de state, disponibilă permanent, specializată în localizarea şi arestarea rapidă a persoanelor urmărite la nivel internaţional, conform Agerpres.

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