Cursa pentru Gheata de Aur s-a aprins: Mbappé nu mai e singur, Messi și Yamal urcă spre vârf

Faza grupelor a amestecat cărțile în lupta pentru golgheterul Mondialului. Înaintea optimilor de finală de duminică, francezul Kylian Mbappé conduce în continuare topul fanilor români, dar avansul i s-a topit pe jumătate.

Niciun trofeu individual nu stârnește patimi precum Gheata de Aur. Iar la Cupa Mondială FIFA 2026™, cursa marcatorilor s-a schimbat radical în doar două săptămâni: vedeta de la start a coborât, nume noi au răsărit, iar legendele au refuzat să iasă din scenă. Așa arată acum bătălia pentru golgheter, citită din opțiunile fanilor români de pe Betano.

Gheata de Aur: Mbappé conduce, dar avansul s-a redus

De la 39% la 22% pentru starul Franței

La startul turneului, Kylian Mbappé domina autoritar: 39,04% dintre opțiunile pentru golgheter mergeau spre el. După grupe, atacantul lui Real Madrid rămâne în vârf, dar cu 22,41%. Dacă inițial aproape patru din zece fani mizau pe explozia lui ofensivă, acum sunt în jur de doi din zece. N-a fost vina lui — turneul a scos pur și simplu la lumină și alți marcatori de clasă.

Kylian Mbappé: de la 39,04% la 22,41% — lider detașat, dar cu avansul vizibil subțiat.

Harry Kane: de la 19,00% la 12,70% — căpitanul Angliei rămâne pe locul secund, fidel reputației de marcator de serie.

Lionel Messi: 6,87% — urcă pe podium. Veteranul argentinian refuză să fie scos din calcule.

Michael Olise: 6,25% — marea surpriză a topului. Mijlocașul francez a strălucit și a intrat direct în primii cinci.

Lamine Yamal: de la 3,55% la 6,04% — puștiul-minune al Spaniei aproape și-a dublat cota.

Cupa Mondială a făcut ce știe mai bine: a triat valorile sub lumina reflectoarelor. Mbappé conduce încă, dar la Gheata de Aur sunt acum mai mulți pretendenți reali.

Lamine Yamal, peste tot: și la pase, și la titlul de cel mai bun tânăr

Senzația turneului nu se oprește la cursa golgheterilor. La pasele decisive, Yamal conduce cu 24,32%, înaintea lui Bruno Fernandes (22,97%) și Michael Olise (14,86%). Iar la titlul de cel mai bun tânăr jucător, spaniolul de 18 ani este aproape de neoprit, cu 58,33% dintre opțiuni. Un adolescent cu joc de senior care a furat inima publicului.



Cursa pentru trofeu: favoritele au pierdut din strălucire

Spania s-a prăbușit, Germania și Olanda au urcat

Schimbarea s-a simțit și în lupta pentru trofeu. Spania, deținătoarea EURO 2024, a coborât de la 24,27% la 14,42%, Franța de la 19,19% la 14,36%, iar Portugalia de la 17,01% la 13,17%. În locul lor au urcat Germania (de la 5,45% la 8,91%), Olanda (de la 7,27% la 10,53%) și Argentina, campioana mondială en-titre (de la 5,67% la 8,03%).

Top 5 actual: Spania, Franța, Portugalia, Olanda și Germania — cu primele trei locuri despărțite de mai puțin de un punct și jumătate.