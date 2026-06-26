O țară din Asia a ars peste 50 de tone de droguri. Valorau 600 de milioane de dolari/ FOTO

Autoritățile din Myanmar au ars peste 50 de tone de droguri. Sursa foto: Agerpres

Autoritățile din Myanmar, stat asiatic cunoscut drept unul dintre principalii producători de droguri din lume, au ars vineri peste 50 de tone de droguri confiscate, în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, într-o operațiune desfășurată la nivel național.

Autoritățile din Myanmar au ars peste 50 de tone de heroină, opiu, ketamină, metamfetamină, marijuana și cristal, într-o acțiune de distrugere a drogurilor confiscate la nivel național, evaluate la aproximativ 600 de milioane de dolari, potrivit NBC.

Nori groși de fum negru s-au ridicat vineri de la marginea celui mai mare oraș al țării, Yangon, unde drogurile au fost incinerate.

Tone de droguri arse în Myanmar, 26 iunie 2026

Myanmar, una dintre principalele surse mondiale de droguri

Myanmar are o lungă istorie de producție de droguri, legată de instabilitatea politică și economică generată de decenii de conflicte armate. Țara asiatică este una dintre principalele surse mondiale de heroină și metamfetamină, care ajung în special în Asia de Est și Sud-Est, în ciuda eforturilor repetate de combatere.

După lovitura militară din 2021 și izbucnirea unui război civil între regimul militar, grupările pro-democrație și milițiile etnice, producția de droguri a crescut, potrivit experților.

Cea mai mare captură de droguri din istoria țării

În ianuarie, guvernul militar a anunțat cea mai mare captură de droguri din istoria țării, în urma unor raiduri în statul Shan, din nord.

Doar în Yangon, droguri în valoare de aproximativ 321 de milioane de dolari au fost arse, au declarat autoritățile.

Evenimente similare au avut loc și în Mandalay și Taunggyi, pentru a marca Ziua Internațională a ONU împotriva consumului și traficului ilicit de droguri.

În multe regiuni ale țării, controlul este deținut de miliții etnice, unele implicate în conflictul cu guvernul militar și, în unele cazuri, în traficul de droguri.

Autoritățile susțin că unele grupuri rebele folosesc veniturile din droguri pentru a-și finanța luptele, deși unele dintre aceste grupări au încercat, de asemenea, să combată traficul de droguri.

ONU avertizează: Crește traficul de droguri de sinteză la nivel global

Tot vineri, Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) a constatat, într-un nou raport, o creştere la nivel global a traficului de noi tipuri de droguri de sinteză, „mai puternice şi mai periculoase”, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Conform raportului, 331 de milioane de persoane au consumat droguri în 2024, reprezentând 6,2% din populaţia lumii, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, o creştere faţă de procentul de 5,2% înregistrat în 2014.

Canabisul a rămas cel mai popular drog, urmat de opioide, amfetamine, cocaină şi ecstasy, a menţionat agenţia ONU, care subliniază, de asemenea, disponibilitatea tot mai mare pe piaţă a noilor opioide sintetice, precum fentanilul, nitazenele şi orfinele, care sunt căutate ca înlocuitori ai heroinei.

Confiscările de droguri din 2024 au dezvăluit „de cinci ori mai multe tipuri de droguri”decât înainte de 2000, se arată în raport, menţionând că „numărul de noi substanţe psihoactive (NPS) raportate ca fiind în circulaţie pe pieţele de droguri a ajuns la 755 în 2024, inclusiv 118 raportate pentru prima dată”.

Raportul observă, de asemenea, apariţia unor noi pieţe pentru metamfetamină, produsă în mare parte în Myanmar, dar şi în America de Nord, Africa de Vest şi de Sud, şi Asia de Sud-Vest.

Crește consumul de canabis și cocaină

Consumul de canabis continuă să crească, parţial ca urmare a legalizării şi dezincriminării: numărul de consumatori a crescut cu 40% între 2014 şi 2024, aproape 5% din populaţia lumii cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani consumând canabis până în 2024.

Totodată, producţia de cocaină a crescut de peste patru ori între 2014 şi 2024.

Producţia de cocaină a crescut la aproximativ 4.100 de tone metrice de produs pur în 2024, o creştere de peste patru ori în decurs de un deceniu, în timp ce capturile de metamfetamină sugerează că producţia creşte cu 13% pe an, se arată în raport.