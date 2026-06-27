Trump a „reîncălzit”, din greșeală, relația Meloni-Macron. Franța și Italia își consolidează cooperarea

Președintele francez Emmanuel Macron (stânga) o primește pe Giorgia Meloni (dreapta), prim-ministrul Italiei, la un summit franco-italian organizat la Villa Eilenroc din Antibes. Sursa Foto: Agerpres

Declarațiile și tensiunile generate de Donald Trump au contribuit indirect la apropierea dintre Giorgia Meloni și Emmanuel Macron, determinând o relansare a relațiilor dintre Franța și Italia.

Relațiile dintre Giorgia Meloni și Emmanuel Macron au intrat într-o nouă etapă de apropiere, pe fondul tensiunilor diplomatice generate recent între Donald Trump și lidera guvernului italian. Potrivit Politico, această schimbare de dinamică a contribuit la relansarea dialogului franco-italian, confirmat printr-o întâlnire desfășurată la Antibes, pe Coasta de Azur, în sudul Franței. France 24 notează că, după ani de neînțelegeri și schimburi dure de replici, Parisul și Roma par acum dispuse să „reîncălzească” relațiile bilaterale.

Până la escaladarea recentă a tensiunilor cu Trump, relația dintre Meloni și Macron a fost una marcată de răceală diplomatică. Italia a acordat prioritate colaborării cu Germania, în detrimentul Franței, iar premierul italian l-a acuzat pe președintele francez de „neocolonialism în Africa”. Divergențele dintre cele două state au fost alimentate și de disputele privind politicile de migrație, în special tema controversată a expulzărilor către centre din afara Uniunii Europene.

În același context european, Meloni și Friedrich Merz au încercat să reducă influența lui Macron, poziționându-se ca actori capabili să construiască o legătură directă între Europa și administrația Donald Trump.

De ce a intrat Meloni într-un conflict cu Trump

Evoluția situației geopolitice, inclusiv atacurile SUA și Israelului asupra Iranului la finalul lunii februarie, a modificat însă echilibrul de forțe, conform Politico. Italia a adoptat ulterior o poziție mai rezervată în raport cu Statele Unite, inclusiv prin refuzul accesului bombardierelor americane la o bază NATO din Sicilia.

Această repoziționare a dus la o răcire a relației dintre Meloni și Trump, culminând cu un schimb dur de declarații în care președintele american a atacat-o pe șefa guvernului italian. Donald Trump a afirmat că aceasta „l-a implorat” să facă o fotografie cu el și că ar fi acceptat „de milă”, afirmații la care Meloni a răspuns recomandându-i să „aibă grijă” de propria popularitate și să nu se mai preocupe de a ei.

„Dragă Giorgia” și „Emmanuel”

În paralel, atenția premierului italian s-a mutat spre consolidarea relației cu Franța. În cadrul summitului bilateral de pe Coasta de Azur, Meloni și Macron au semnat o serie de acorduri în domenii strategice precum economia, energia nucleară și sectorul aerospațial. La reuniune au participat peste 20 de miniștri din cele două state, subliniind amploarea cooperării relansate.

Atmosfera dintre cei doi lideri a fost vizibil diferită, încă din primele interacțiuni ale summitului, unde schimburile formale au fost înlocuite cu un ton cordial, cu apelative precum „Dragă Giorgia” și „Emmanuel”.

„Avem o relație caldă. Nu mai e una înghețată”, a spus președintele francez, care a zâmbit larg, când a fost întrebat de ziariști despre actuala relație pe care o are cu Meloni.

Franța și Italia își consolidează cooperarea

Pe fondul acestei apropieri, Franța și Italia își consolidează cooperarea în domeniul apărării, mai ales după ce proiectul european de avion de luptă FCAS, susținut anterior de Paris și Berlin, a pierdut din importanță strategică. Cele două state au semnat un „roadmap” (nr. acord cu pași clari - cu desfășurător) pentru colaborare militară în perioada 2025–2031, vizând inclusiv securitatea în zona Mediteranei și producția de rachete interceptoare Aster, realizate în parteneriat de companii franceze și italiene.

Relațiile economice reflectă, de asemenea, această apropiere: schimburile comerciale dintre Franța și Italia au ajuns în 2025 la aproximativ 112 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 6% față de anul precedent.

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