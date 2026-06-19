Donald Trump: Giorgia Meloni m-a implorat să fac o fotografie cu ea, mi-a fost milă de ea

Donald Trump a declarat vineri că premierul italian, Giorgia Meloni, l-a 'implorat' să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din această săptămână, informează agenția de presă ANSA.

La începutul unui interviu acordat în cadrul programului Aria che Tira de la televiziunea La7, Trump a condus imediat conversația către Meloni, întrebându-și interlocutorul 'ce mai face prim-ministrul dumneavoastră? Ce a spus când s-a întâlnit cu mine? Probabil că este fericită că am vorbit cu ea'.

'Nu aveam de ce să vorbesc cu ea. Nu știu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Își dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aș fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea', a adăugat Trump.

Meloni a avut relații foarte bune cu Trump și a fost singurul lider european invitat la ceremonia de învestitură a republicanului, care a avut loc anul trecut, dar totul s-a schimbat după începerea războiului din Iran.

Poziția guvernului italian a inclus refuzul permisiunii SUA de a utiliza o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului. Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor și a spus că Meloni s-a schimbat.

Premierul italian l-a înfuriat pe Trump și atunci când i-a luat apărarea papei Leon al XIV-lea după ce președintele american a declarat că suveranul pontif a fost 'slab în ceea ce privește criminalitatea' și 'teribil în ceea ce privește politica externă', ca urmare a criticilor papei la adresa războiului.

După summit, Meloni a declarat că relațiile sale cu Trump sunt neschimbate, că nu au fost făcute 'reproșuri' și că fiecare dintre cei doi lideri a înțeles punctele de vedere ale celuilalt.

În timpul unei reuniuni în cadrul summitului G7, Trump a declarat că a fost 'abandonat' de Meloni, într-un schimb de replici la care au participat și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cancelarul german Friedrich Merz.

Când Costa a întrebat dacă Meloni și Trump s-au împăcat, premierul italian a răspuns: 'am fost întotdeauna prieteni'. Trump i-a zâmbit, dar a replicat: 'Am fost abandonat'. 'Nu, nu ai fost', a răspuns imediat prim-ministrul italian, printre râsete, precizează Agerpres.