Meloni stă ca o stâncă în fața lui Trump: Eu nu implor niciodată, şi nici Italia nu o face / Tajani îşi anulează vizita în SUA

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni a dezmințit o declarație a președintelui american Donald Trump, care a spus că premierul Italiei l-a implorat să facă o poză cu el.

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, conform căreia l-a implorat să facă o fotografie cu ea în timpul summitului G7 din această săptămână, este falsă, relatează ANSA și Agerpres.

"Declaraţiile lui Donald Trump sunt complet fabricate", a transmis Meloni într-o postare pe Instagram. "Sincer, sunt uluită. Nici Italia şi nici eu nu implorăm niciodată", a continuat ea. "Unele lucruri merită un răspuns imediat. Nu ştiu de ce preşedintele american se comportă aşa faţă de aliaţii săi. Nu este prima dată când se întâmplă, pot spune doar că este regretabil că nu manifestă aceeaşi hotărâre faţă de duşmanii Occidentului", a mai adăugat premierul italian.

Totodată, vicepremierul şi ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat vineri că şi-a anulat vizita în Statele Unite, planificată pentru 21-22 iunie, după afirmaţiile lui Trump.

"Vorbele grele şi jignitoare ale preşedintelui Trump la adresa prim-ministrului Giorgia Meloni ofensează întreaga Italie", a transmis Tajani pe platforma X.

Donald Trump: Giorgia Meloni m-a implorat să fac o fotografie cu ea, mi-a fost milă de ea

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că premierul italian, Giorgia Meloni, l-a "implorat" să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din această săptămână.

La începutul unui interviu acordat în cadrul programului Aria che Tira de la televiziunea La7, Trump a condus imediat conversaţia către Meloni, întrebându-şi interlocutorul: "ce mai face prim-ministrul dumneavoastră? Ce a spus când s-a întâlnit cu mine? Probabil că este fericită că am vorbit cu ea".

"Nu aveam de ce să vorbesc cu ea. Nu ştiu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Îşi dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea", a adăugat Trump.

Meloni a avut relaţii foarte bune cu Trump şi a fost singurul lider european invitat la ceremonia de învestitură a republicanului, care a avut loc anul trecut, dar totul s-a schimbat după începerea războiului din Iran.

Poziţia guvernului italian a inclus refuzul permisiunii SUA de a utiliza o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului. Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor şi a spus că Meloni s-a schimbat.

Premierul italian l-a înfuriat pe Trump şi atunci când i-a luat apărarea papei Leon al XIV-lea după ce preşedintele american a declarat că suveranul pontif a fost "slab în ceea ce priveşte criminalitatea" şi "teribil în ceea ce priveşte politica externă", ca urmare a criticilor papei la adresa războiului.

După summit, Meloni a declarat că relaţiile sale cu Trump sunt neschimbate, că nu au fost făcute "reproşuri" şi că fiecare dintre cei doi lideri a înţeles punctele de vedere ale celuilalt.

În timpul unei reuniuni în cadrul summitului G7, Trump a declarat că a fost "abandonat" de Meloni, într-un schimb de replici la care au participat şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cancelarul german Friedrich Merz.

Când Costa a întrebat dacă Meloni şi Trump s-au împăcat, premierul italian a răspuns: "am fost întotdeauna prieteni". Trump i-a zâmbit, dar a replicat: "Am fost abandonat". "Nu, nu ai fost", a răspuns imediat prim-ministrul italian, printre râsete.